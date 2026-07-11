Lionel Scaloni: “Mientras Messi quiera va a ser el mejor”

Respecto a si le sorprende el estado físico del capitán argentino, el técnico aseguró que no ha cambiado en exceso.

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, afirmó de Lionel Messi que, "mientras él quiera va a ser el mejor" y que no le sorprende lo que está haciendo en este Mundial.

"Mientras él quiera va a ser el mejor. Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en el Barcelona. Lo comentamos muchas veces. Creo que será el mejor mientras tenga ganas", indicó en la conferencia de prensa previa al partido de los cuartos de final contra Suiza.

Respecto a si le sorprende el estado físico del capitán argentino, el técnico aseguró que no ha cambiado en exceso. "Leo corre siempre parecido. No está corriendo más o menos. Lo que está siendo es más resolutivo y el equipo le ayuda un montón. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. A mí no me sorprende", añadió.

Lionel Scaloni no pudo cumplir con el protocolo FIFA tras el partido El llanto y la emoción impidieron al técnico de los campeones del mundo brindar declaraciones.

Lionel Scaloni a la defensa

Scaloni defendió el momento de su selección, pese a que ha sufrido contra Cabo Verde y Egipto. "El equipo está bien, en cuanto a juego y a generar ocasiones. Hay que retocar dos o tres cosas", indicó el seleccionador albiceleste, que colocó el partido contra Egipto, en octavos, "en el top" de sus favoritos por todo lo que supuso.

El técnico destacó que, como campeones del mundo, los rivales "juegan el partido de sus vidas contra ellos, pero que Argentina ha sabido competir. "No siempre se puede jugar tan bien como en Catar, pero el equipo compite y se rebela", señaló Scaloni, antes de afirmar que "al inicio de la concentración pintaba bastante más negro" por la situación física de muchos jugadores. "Ustedes no lo sabían pero ahora puedo decir que lo sacamos adelante".

Pese a que la producción goleadora de los delanteros se limita a un tanto de Lautaro Martínez y Julián Alvarez aún no se ha estrenado, Scaloni defendió su trabajo. "Han hecho más de lo que tienen que hacer. Nos dieron un montón, incluso cuando estuvieron juntos. Estoy agradecido porque trabajan a destajo. Lamentablemente, lo normal es que solo juega uno".

Respecto al rival de este sábado, la selección suiza, Scaloni lo calificó como "un buen quipo que compite siempre con las mejores selecciones, tiene tradición, jugadores con experiencia y físicamente es fuerte. Ha eliminado a Colombia, que todos creíamos que podía estar en este partido".

Messi ha superado varios récords durante el Mundial 2026 - EFE

*Información EFE.

Etiquetas