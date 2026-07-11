La revelación del Mundial 2026 podría jugar en el estadio Azteca en agosto

Diversos medios han informado que la Federación Mexicana de Futbol trabaja en un amistoso frente a Cabo Verde durante la fecha FIFA de agosto. Hasta el momento, ninguna de las dos federaciones ha oficializado el encuentro.

México podría medirse ante una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. En las últimas horas, diversos medios deportivos han informado que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) trabaja para concretar un partido amistoso frente a Cabo Verde durante la próxima fecha FIFA de agosto, con el Estadio Azteca como escenario.

Aunque la noticia ha cobrado fuerza en las últimas horas, hasta el momento ni la FMF ni la Federación Caboverdiana de Futbol han confirmado oficialmente el compromiso.

De concretarse, el encuentro marcaría el regreso de la selección mexicana al Estadio Azteca tras su participación en la Copa del Mundo 2026, en la que quedó eliminada en los octavos de final luego de caer 3-2 frente a Inglaterra.

El posible rival no pasa desapercibido. Cabo Verde fue una de las grandes sorpresas del Mundial al firmar una actuación histórica en su debut absoluto en la máxima cita del futbol. La selección africana logró superar la fase de grupos y alcanzó los dieciseisavos de final, donde puso en aprietos a Argentina antes de despedirse con una ajustada derrota por 3-2.

Su desempeño fue ampliamente reconocido por el orden táctico, la intensidad de su juego y la capacidad para competir de igual a igual frente a selecciones con mayor recorrido internacional, convirtiéndose en una de las historias más destacadas del torneo.

Para México, este amistoso representaría el comienzo de una nueva etapa tras el Mundial y una oportunidad para iniciar la preparación de sus próximos compromisos internacionales frente a un rival que llega con la confianza de haber protagonizado una campaña histórica.

Mientras se espera una confirmación oficial, la posibilidad de ver a Cabo Verde en el Estadio Azteca ha despertado expectativa entre la afición mexicana, que podría presenciar el primer enfrentamiento entre ambas selecciones mayores.

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