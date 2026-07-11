 Muere Jayden Adams, jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026
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Tragedia en el futbol: muere futbolista que disputó el Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Sudáfrica enfrentará a Canadá en dieciseisavos de final del Mundial 2026
Sudáfrica enfrentará a Canadá en dieciseisavos de final del Mundial 2026 / FOTO: EFE

Tenía 25 años, jugó el Mundial 2026 y ahora confirman su fallecimiento.

El futbol internacional está de luto tras confirmarse la muerte del mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien representó a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El jugador, de 25 años, falleció de manera inesperada, según confirmaron este sábado sus representantes, una noticia que ha causado conmoción entre aficionados, compañeros y el deporte sudafricano.

Adams, quien militaba en el Mamelodi Sundowns, era considerado una de las promesas más importantes del futbol de su país. Hasta el momento, las causas de su fallecimiento no han sido esclarecidas y permanecen bajo investigación médica. Tanto su entorno como el club solicitaron respeto y privacidad para la familia mientras atraviesan este difícil momento.

Las muestras de solidaridad no tardaron en llegar. En redes sociales, cientos de aficionados expresaron sus condolencias y recordaron al futbolista con mensajes de despedida. También se pronunció su exprofesora, Brinden Johnson, quien lamentó profundamente la pérdida. "Esta muerte nos ha destrozado a todos", expresó al recordar al joven jugador.

Su participación en el Mundial 2026

Durante el Mundial de 2026, Adams fue una pieza importante para la selección de Sudáfrica bajo la dirección del técnico Hugo Broos. Fue titular en el debut frente a México, encuentro que terminó con derrota 2-0 para los africanos, y disputó 61 minutos antes de ser sustituido.

Posteriormente, volvió a iniciar el compromiso frente a la República Checa, que concluyó con empate 1-1. Su última participación en la Copa del Mundo llegó en la victoria sobre Corea del Sur, donde ingresó en los minutos finales. Aunque Sudáfrica avanzó a los dieciseisavos de final, Adams ya no volvió a tener participación en el torneo.

Su fallecimiento deja un profundo vacío en el deporte sudafricano y en quienes compartieron con él dentro y fuera de las canchas. Jayden Adams será recordado por su talento, entrega y por haber cumplido el sueño de representar a su país en la máxima cita del futbol mundial.

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