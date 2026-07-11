Novia de Erling Haaland cautiva con vestido dedicado a Noruega

La pareja del delantero noruego sorprendió con un vestido inspirado en la bandera de su país y volvió a convertirse en tendencia durante el Mundial 2026.

La fiebre por Erling Haaland no solo se vive dentro del terreno de juego. Antes del esperado duelo entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026, Isabel Haugseng Johansen, pareja del delantero del Manchester City, volvió a captar la atención de miles de aficionados tras compartir un llamativo atuendo con los colores de la selección noruega.

La influencer y exfutbolista publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram luciendo un elegante vestido rojo con el característico diseño de la bandera de Noruega, acompañado de accesorios discretos y un mensaje breve: "NO". En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a viralizarse entre los seguidores del futbolista.

Un vestido con los colores de Noruega

El diseño elegido por Isabel no pasó desapercibido. El vestido incorpora el rojo predominante de la bandera noruega, acompañado por las tradicionales franjas azul marino con bordes blancos que identifican al país escandinavo.

La publicación fue interpretada por miles de aficionados como una clara muestra de apoyo a la selección de Noruega y, especialmente, a Erling Haaland, quien busca seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

Los comentarios elogiando su estilo no tardaron en aparecer. Seguidores de distintas partes del mundo destacaron la creatividad del diseño y la elegancia con la que la influencer decidió representar a su país.

Novia de Erling Haaland - Captura de pantalla

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen?

Aunque durante años mantuvo un perfil discreto, Isabel Haugseng Johansen se ha convertido en una de las figuras más comentadas durante el Mundial 2026.

Nacida en Bryne, Noruega, la misma ciudad donde creció Erling Haaland, Isabel también jugó futbol en las categorías femeninas del Bryne FK antes de alejarse de la competencia profesional para enfocarse en nuevos proyectos relacionados con la moda y las redes sociales.

Su relación con Haaland comenzó oficialmente en 2021, aunque ambos se conocen desde la infancia gracias a que compartieron el mismo club formativo.

Un ícono de estilo durante el Mundial

Esta no es la primera ocasión en que Isabel llama la atención por su forma de vestir.

Durante todo el Mundial 2026 ha acompañado a Erling Haaland desde las tribunas con atuendos inspirados en la identidad noruega, convirtiéndose en una referencia de moda entre los aficionados.

Medios internacionales especializados en estilo han destacado su gusto por prendas elegantes, atemporales y de inspiración escandinava, mientras que diversas marcas han comenzado a interesarse en su creciente influencia dentro del mundo de la moda.

Haaland busca seguir haciendo historia

Mientras Isabel acaparaba las miradas fuera del campo, Erling Haaland se preparaba para liderar nuevamente a Noruega frente a Inglaterra.

El delantero llega como una de las grandes figuras del Mundial 2026 después de protagonizar actuaciones decisivas que han llevado a su selección a instalarse entre las mejores del torneo.

Su rendimiento también ha disparado su popularidad fuera del futbol. En los últimos días, Haaland ha sido protagonista de homenajes de Google, memes virales, campañas publicitarias y hasta canciones dedicadas por artistas latinoamericanos, consolidándose como uno de los personajes más mediáticos de esta Copa del Mundo.

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