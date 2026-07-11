Paolo Maldini liderará la reconstrucción de Italia rumbo al Mundial 2030

En pleno Mundial 2026, Italia apuesta por Paolo Maldini para su reconstrucción.

Mientras el Mundial 2026 entra en su fase decisiva, Italia volvió a ser noticia pese a no estar presente en el torneo. La Federación Italiana de Futbol (FIGC) anunció el nombramiento del histórico Paolo Maldini como nuevo director técnico de la federación y presidente del Club Italia, cargo desde el que encabezará el proyecto de reconstrucción de la Azzurra tras quedarse fuera de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

La decisión forma parte de una profunda reestructuración impulsada por la nueva dirigencia, luego de la eliminación de Italia frente a Bosnia y Herzegovina en el repechaje rumbo al Mundial 2026, resultado que derivó en la salida de Gennaro Gattuso.

Como parte del nuevo proyecto, Maldini estará acompañado por el brasileño Leonardo, quien fungirá como asesor. Ambos ya trabajaron juntos en la dirección deportiva del AC Milan, experiencia que ahora buscarán trasladar a la selección italiana.

Sus principales funciones

Entre las principales funciones del exdefensor estará supervisar todo el sector técnico de la FIGC, desde la selección absoluta hasta las categorías juveniles, además de participar en la elección del próximo entrenador nacional.

El anuncio fue realizado por Giovanni Malagò, nuevo presidente de la FIGC, quien explicó que el objetivo es desarrollar un proyecto de cuatro años con la mira puesta en la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030, torneo en el que Italia espera regresar tras una larga ausencia.

Maldini es una de las máximas leyendas del futbol italiano. Disputó cuatro Copas del Mundo entre 1990 y 2002, alcanzó las semifinales en Italia 1990 y fue subcampeón en Estados Unidos 1994, cuando la Azzurra perdió la final frente a Brasil en la tanda de penales.

Desde que conquistó el Mundial de Alemania 2006, Italia no ha vuelto a superar la fase de grupos y tampoco logró clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 ni al Mundial 2026. Con el regreso de Maldini, la federación confía en recuperar el protagonismo perdido y volver a competir entre las grandes potencias del futbol internacional.

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