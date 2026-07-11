EN VIVO. Minuto a minuto del Noruega vs. Inglaterra

Sigue todas las incidencias del Noruega vs. Inglaterra en actividad de los cuartos de final.
El partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium (Miami Stadium) de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos. Este duelo europeo enfrenta a dos selecciones con trayectorias contrastantes en el torneo.
Noruega, que disputa sus primeros cuartos de final en la historia, llega como la gran sorpresa tras clasificar segunda en su grupo (detrás de Francia), vencer a Costa de Marfil en octavos y eliminar 2-1 a Brasil en dieciseisavos, con Erling Haaland como figura estelar (cerca de la Bota de Oro). Inglaterra, por su parte, avanzó como primera de grupo y superó a RD Congo y a México (3-2 en un thriller) en las fases eliminatorias, apoyada en Harry Kane y un plantel experimentado bajo Thomas Tuchel. El ganador de este encuentro se enfrentará en semifinales (el 15 de julio en Atlanta) al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza, en un camino que podría llevar al campeón del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey. Un duelo de alto voltaje que mezcla juventud noruega con jerarquía inglesa.
Minuto a minuto del Noruega vs. Inglaterra
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Norway
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05/07Brazil 1 - 2 Norway
World Cup | Finalizado
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30/06Ivory Coast 1 - 2 Norway
World Cup | Finalizado
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26/06Norway 1 - 4 France
World Cup | Finalizado
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23/06Norway 3 - 2 Senegal
World Cup | Finalizado
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17/06Iraq 1 - 4 Norway
World Cup | Finalizado
Últimos de England
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06/07Mexico 2 - 3 England
World Cup | Finalizado
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01/07England 2 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
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27/06Panama 0 - 2 England
World Cup | Finalizado
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23/06England 0 - 0 Ghana
World Cup | Finalizado
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17/06England 4 - 2 Croatia
World Cup | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Ørjan Nyland
- Julian Ryerson
- Kristoffer Ajer
- Torbjørn Heggem
- David Møller Wolfe
- Martin Ødegaard
- Sander Berge
- Patrick Berg
- Alexander Sørloth
- Erling Haaland
- Andreas Schjelderup
- Jordan Pickford
- Ezri Konsa
- John Stones
- Marc Guéhi
- Nico O'Reilly
- Elliot Anderson
- Declan Rice
- Noni Madueke
- Jude Bellingham
- Anthony Gordon
- Harry Kane