 Resultado Noruega vs. Inglaterra - 4tos final Mundial 2026
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-- Norway Norway England England --
11 julio / 15:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
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Argentina ARG
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Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
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France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
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Belgium BEL
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Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
France FRA
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EN VIVO. Minuto a minuto del Noruega vs. Inglaterra

por Christoper Chang
Noruega vs. Inglaterra - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Noruega vs. Inglaterra - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Noruega vs. Inglaterra en actividad de los cuartos de final.

El partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium (Miami Stadium) de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos. Este duelo europeo enfrenta a dos selecciones con trayectorias contrastantes en el torneo.

Noruega, que disputa sus primeros cuartos de final en la historia, llega como la gran sorpresa tras clasificar segunda en su grupo (detrás de Francia), vencer a Costa de Marfil en octavos y eliminar 2-1 a Brasil en dieciseisavos, con Erling Haaland como figura estelar (cerca de la Bota de Oro). Inglaterra, por su parte, avanzó como primera de grupo y superó a RD Congo y a México (3-2 en un thriller) en las fases eliminatorias, apoyada en Harry Kane y un plantel experimentado bajo Thomas Tuchel. El ganador de este encuentro se enfrentará en semifinales (el 15 de julio en Atlanta) al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza, en un camino que podría llevar al campeón del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey. Un duelo de alto voltaje que mezcla juventud noruega con jerarquía inglesa.

Minuto a minuto del Noruega vs. Inglaterra

Worldcup | World Cup - Quarter-finalsWorldcup | World Cup - Quarter-finals
Norway
Sistema: 4-3-3
Estado: No iniciado
0 - 0
11/07/2026 - 15:00
England
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - Quarter-finals - Worldcup
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
Clement Turpin, France
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

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    England
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Estadísticas generales

Norway
England
0
Sin datos
0

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