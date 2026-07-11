EN VIVO. Minuto a minuto del Noruega vs. Inglaterra

Sigue todas las incidencias del Noruega vs. Inglaterra en actividad de los cuartos de final.

El partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará este sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium (Miami Stadium) de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos. Este duelo europeo enfrenta a dos selecciones con trayectorias contrastantes en el torneo.

Noruega, que disputa sus primeros cuartos de final en la historia, llega como la gran sorpresa tras clasificar segunda en su grupo (detrás de Francia), vencer a Costa de Marfil en octavos y eliminar 2-1 a Brasil en dieciseisavos, con Erling Haaland como figura estelar (cerca de la Bota de Oro). Inglaterra, por su parte, avanzó como primera de grupo y superó a RD Congo y a México (3-2 en un thriller) en las fases eliminatorias, apoyada en Harry Kane y un plantel experimentado bajo Thomas Tuchel. El ganador de este encuentro se enfrentará en semifinales (el 15 de julio en Atlanta) al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza, en un camino que podría llevar al campeón del 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey. Un duelo de alto voltaje que mezcla juventud noruega con jerarquía inglesa.

Minuto a minuto del Noruega vs. Inglaterra

Worldcup | World Cup - Quarter-finals Worldcup | World Cup - Quarter-finals Norway Sistema: 4-3-3 Estado: No iniciado 0 - 0 England Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - Quarter-finals - Worldcup Fase Cuartos de final - Jornada Quarter-finals Árbitro Clement Turpin, France Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Norway 05/07 Brazil 1 - 2 Norway

World Cup | Finalizado

30/06 Ivory Coast 1 - 2 Norway

World Cup | Finalizado

26/06 Norway 1 - 4 France

World Cup | Finalizado

23/06 Norway 3 - 2 Senegal

World Cup | Finalizado

17/06 Iraq 1 - 4 Norway

World Cup | Finalizado Últimos de England 06/07 Mexico 2 - 3 England

World Cup | Finalizado

01/07 England 2 - 1 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

27/06 Panama 0 - 2 England

World Cup | Finalizado

23/06 England 0 - 0 Ghana

World Cup | Finalizado

17/06 England 4 - 2 Croatia

World Cup | Finalizado Estadísticas generales Norway England 0 Sin datos 0 Alineaciones Norway Norway Ørjan Nyland

Julian Ryerson

Kristoffer Ajer

Torbjørn Heggem

David Møller Wolfe

Martin Ødegaard

Sander Berge

Patrick Berg

Alexander Sørloth

Erling Haaland

Andreas Schjelderup England England Jordan Pickford

Ezri Konsa

John Stones

Marc Guéhi

Nico O'Reilly

Elliot Anderson

Declan Rice

Noni Madueke

Jude Bellingham

Anthony Gordon

Harry Kane

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