Suiza pierde a su máxima figura para enfrentar a Argentina

Buenas noticias para Argentina antes de enfrentar los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección de Suiza recibió una de las peores noticias antes de enfrentar a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El centrocampista Johan Manzambi, una de las grandes revelaciones del torneo, quedó fuera de la convocatoria tras no recuperarse de una lesión en la rodilla.

El futbolista de apenas 20 años había sido una de las piezas más importantes del conjunto dirigido por Murat Yakin durante la Copa del Mundo. Con tres goles, se consolidó como el máximo goleador del equipo y fue determinante para que Suiza terminara como líder del Grupo B y avanzara a la fase eliminatoria.

Manzambi fue titular en la victoria sobre Argelia en los dieciseisavos de final, aunque ya no pudo participar en el triunfo frente a Colombia en los octavos, encuentro que los suizos resolvieron desde la tanda de penales.

En la conferencia de prensa previa al duelo contra Argentina, el técnico Murat Yakin confirmó la baja del mediocampista y lamentó no poder contar con una de sus principales figuras.

Hicimos todo lo posible por recuperarlo. Pero, lamentablemente, no pudo jugar. Johan Manzambi siente mucho dolor. Esto es un duro golpe para todos nosotros", afirmó el entrenador.

Duro golpe para las aspiraciones de Suiza

La ausencia del joven talento representa un golpe importante para las aspiraciones de Suiza, mientras que Argentina afrontará el compromiso sin tener enfrente a uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato.

El rendimiento de Manzambi en el Mundial ha despertado el interés de los grandes clubes europeos. De acuerdo con The Athletic, el mediocampista se incorporará al Newcastle United una vez finalice el torneo, luego de que el club inglés alcanzara un acuerdo con el Friburgo por un traspaso cercano a los 67 millones de dólares.

Durante la temporada 2025-2026, el internacional suizo disputó 47 partidos, marcó 7 goles y repartió 9 asistencias, ayudando al Friburgo a finalizar séptimo en la Bundesliga y alcanzar la final de la Europa League. Ahora, Suiza deberá intentar dar la sorpresa ante Argentina sin su goleador y máximo asistidor.

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