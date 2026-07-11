El tenso cruce de Messi con el árbitro y el golpe en su cara que preocupó a Argentina

Lionel Messi volvió a convertirse en el gran protagonista de la fiesta futbolera, pero esta vez no solo por su desempeño en la cancha.

Lionel Messi volvió a robarse la atención durante el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final de la fiesta futbolera. El capitán albiceleste protagonizó una intensa discusión con el árbitro portugués Joao Pinheiro, sufrió un corte debajo del ojo derecho tras un golpe de un rival y fue testigo de una inédita intervención del VAR que terminó influyendo en el desarrollo del encuentro.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El compromiso estuvo marcado por la intensidad, las decisiones arbitrales y varios momentos de tensión que mantuvieron a los aficionados al borde de sus asientos.

"Hablame bien": el fuerte reclamo de Messi

Uno de los momentos más comentados del encuentro ocurrió durante la segunda mitad. Las cámaras captaron a Lionel Messi acercándose al árbitro Joao Pinheiro para reclamarle por la forma en que, según el argentino, se dirigía hacia él durante el partido.

Con evidente molestia, el capitán señaló al juez mientras pronunciaba una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

"Hablame bien, no faltés el respeto. Yo te hablé bien", expresó Messi durante el intercambio.

El árbitro respondió al reclamo, aunque decidió no amonestar al futbolista argentino y permitió que el juego continuara con normalidad.

El episodio generó miles de reacciones entre aficionados y especialistas, quienes debatieron sobre el tono del intercambio entre ambos protagonistas.

El VAR protagoniza una decisión inédita

La polémica no terminó ahí. Minutos después, el delantero suizo Breel Embolo cayó tras un contacto con Leandro Paredes y Joao Pinheiro sancionó la falta mostrando tarjeta amarilla al mediocampista argentino.

Sin embargo, desde la cabina del VAR solicitaron revisar la acción. Tras observar las repeticiones, el árbitro cambió completamente su decisión: consideró que Embolo había simulado la infracción, anuló la amonestación a Paredes y mostró la tarjeta amarilla al atacante suizo.

Como Embolo ya había recibido una amonestación previamente, terminó siendo expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando a Suiza con diez jugadores en un momento determinante del encuentro.

La acción abrió un intenso debate sobre el uso de la tecnología y quedó marcada como una de las decisiones arbitrales más comentadas de la fiesta futbolera.

Un codazo deja a Messi con un corte bajo el ojo

La preocupación apareció poco después. Durante una disputa por el balón, el mediocampista suizo Granit Xhaka impactó con el brazo el rostro de Lionel Messi.

El golpe provocó un corte debajo del ojo derecho del capitán argentino, quien comenzó a sangrar mientras continuaba la jugada.

Argentina en el Mundial 2026 - Foto EFE

Las cámaras enfocaron rápidamente al delantero mientras era atendido por el cuerpo médico de la selección argentina.

Pese al fuerte impacto, Messi no pidió el cambio. Tras recibir atención médica para detener el sangrado, regresó al terreno de juego pocos minutos después y continuó liderando a la Albiceleste en busca del boleto a las semifinales.

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas durante el partido, la lesión no revestía gravedad y únicamente requirió una rápida curación para controlar la hemorragia.

Las imágenes del astro argentino con la herida visible dieron la vuelta al mundo y preocuparon a millones de aficionados.

Messi en Mundial 2026 - Foto EFE

Con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en la prórroga, Argentina terminó imponiendo su jerarquía para vencer 3-1 a una combativa Suiza y sellar su boleto a las semifinales de la fiesta futbolera.

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