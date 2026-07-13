Haaland desata polémica al regresar a Noruega con un mapache disecado bajo el brazo

Tras la histórica participación de Noruega en el Mundial 2026, el famoso delantero apareció en el aeropuerto con un inesperado souvenir.

Erling Haaland volvió a convertirse en el centro de atención apenas unas horas después de finalizar su participación en el Mundial 2026, aunque esta vez no fue por su rendimiento dentro del campo.

El delantero del Manchester City aterrizó en Noruega con una imagen que dejó desconcertados a aficionados y medios de comunicación: llevaba bajo el brazo un mapache disecado, un peculiar recuerdo adquirido durante su estancia en Estados Unidos.

Las fotografías y videos del momento no tardaron en recorrer las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, humor e incluso críticas por tratarse de un animal disecado.

El souvenir que nadie esperaba

Vestido de manera informal y con una sonrisa en el rostro, Haaland descendió del avión sosteniendo el mapache como si se tratara de una maleta más.

El animal, además, llevaba una botella colocada entre sus patas delanteras, un detalle que llamó todavía más la atención de quienes presenciaron su llegada.

Aunque el delantero no explicó públicamente por qué eligió ese objeto, diversos medios europeos señalaron que el recuerdo fue adquirido (o se lo obsequiaron) durante su paso por Texas, uno de los estados que albergó partidos del Mundial 2026.

Los mapaches disecados forman parte de algunos establecimientos especializados en taxidermia y artículos decorativos del sur de Estados Unidos, donde este tipo de piezas suele comercializarse como decoración o recuerdo regional.

Como suele ocurrir con cualquier publicación relacionada con Haaland, la escena rápidamente se volvió viral.

Mientras algunos usuarios tomaron la situación con humor y calificaron el objeto como "el souvenir más extraño del Mundial", otros cuestionaron que una figura de talla mundial apareciera transportando un animal disecado.

También surgieron numerosos memes comparando el peculiar recuerdo con otros souvenirs tradicionales que suelen llevar los futbolistas después de una competencia internacional.

La imagen se convirtió en una de las más compartidas del día en plataformas como X, Instagram y TikTok.

Un Mundial inolvidable para Haaland

Más allá de la curiosa escena en el aeropuerto, Erling Haaland cerró el mejor torneo internacional de su carrera. El delantero fue una de las grandes figuras del Mundial 2026 al marcar siete goles en cinco partidos y liderar a Noruega hasta los cuartos de final por primera vez en su historia.

Durante el campeonato anotó goles decisivos que permitieron a la selección escandinava superar la fase de grupos y eliminar a Brasil en los octavos de final, una de las mayores sorpresas del torneo.

Su rendimiento confirmó que continúa siendo uno de los atacantes más determinantes del futbol mundial.

Tras la eliminación frente a Inglaterra por 2-1 en la prórroga, Haaland dejó claro que, pese a la decepción, se marchaba satisfecho por el crecimiento mostrado por su selección.

"Creo que ha sido increíble. Ganar a Brasil fue algo muy especial, pero lo que más me emociona es haber puesto a Noruega en el mapa", expresó el atacante.

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