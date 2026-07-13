Lamine Yamal cumple 19 años y así lo felicita su novia Inés García

Lamine Yamal celebra sus 19 años en uno de los momentos más importantes de su carrera y recibió una felicitación muy especial.

Lamine Yamal llegó este lunes 13 de julio a los 19 años convertido en una de las principales figuras del futbol internacional y concentrado con la Selección de España durante el Mundial 2026.

El cumpleaños del joven delantero no pasó inadvertido para sus familiares, compañeros, aficionados y, especialmente, para su novia, Inés García, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle una cariñosa felicitación.

La creadora de contenido publicó en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece junto al jugador sobre un campo de futbol. Yamal luce sonriente mientras ella permanece abrazada a su brazo y sostiene un bolso.

Sobre la imagen escribió: "Feliz día, te quiero", acompañando la frase con varios emojis. Aunque fue un mensaje breve, la publicación se difundió rápidamente y provocó numerosos comentarios entre los seguidores de ambos.

Un cumpleaños en medio del Mundial 2026

El atacante nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, Barcelona, por lo que alcanzó los 19 años en plena concentración de España para disputar las etapas decisivas del Mundial 2026.

La fecha llega en un momento especial para el futbolista, ya que España se encuentra entre las cuatro mejores selecciones del torneo y se prepara para enfrentar a Francia en las semifinales.

De esta manera, Yamal tuvo una celebración diferente, marcada por los entrenamientos, la preparación para el próximo partido y el objetivo de alcanzar la gran final de la Copa del Mundo.

La Real Federación Española de Futbol había destacado días antes que el jugador cumplía 19 años durante la competición y resaltó su madurez, su capacidad para desequilibrar y la importancia que ha adquirido dentro del equipo nacional.

El mensaje de Inés García

La felicitación de Inés García llamó la atención por la naturalidad de la fotografía elegida.

En lugar de compartir una imagen preparada exclusivamente para el cumpleaños, la joven publicó un momento aparentemente espontáneo de ambos en un campo de futbol. En la fotografía, el jugador aparece riendo mientras ella posa junto a él.

"Feliz día, te quiero", escribió García, haciendo pública una nueva muestra de cariño hacia el delantero.

Inés Garcíay Lamine Yamal - Redes sociales

La publicación se suma a otras imágenes y mensajes que la influencer ha compartido durante el Mundial 2026 para demostrar su apoyo al jugador y a la Selección de España.

¿Quién es Inés García?

Inés García es una creadora de contenido española relacionada principalmente con temas de moda, belleza, viajes y estilo de vida.

La joven, originaria de Sevilla, ha construido una comunidad numerosa en plataformas como Instagram y TikTok, donde comparte fotografías de sus viajes, sus atuendos, rutinas de cuidado personal y momentos de su vida cotidiana.

Su popularidad aumentó después de hacerse pública su relación con Lamine Yamal, aunque Inés García ya contaba con una importante presencia digital antes de aparecer junto al futbolista.

De acuerdo con publicaciones internacionales, la joven también ha asistido a ceremonias y actividades relacionadas con la moda, el deporte y la creación de contenido.

La relación entre Lamine Yamal e Inés García comenzó de manera discreta y durante varios meses ambos evitaron dar demasiados detalles sobre su vida sentimental. Según información publicada por medios como Elle y People, ambos se conocieron por medio de las redes sociales y el vínculo se desarrolló poco a poco antes de hacerse público.

La primera aparición que llamó especialmente la atención ocurrió en mayo de 2026, cuando Yamal asistió acompañado por García a una celebración del FC Barcelona al final de la temporada.

A partir de ese momento comenzaron a compartir algunas fotografías juntos y ella pasó a tener una presencia más visible en los partidos importantes del delantero.

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