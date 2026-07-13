Lionel Messi envía mensaje a los hinchas de La Albiceleste tras clasificar a semifinales

Tras la sufrida clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, el capitán de La Albiceleste compartió un emotivo mensaje que rápidamente se volvió viral y aumentó la ilusión de conquistar un nuevo título.

Luego de otra noche de sufrimiento y alegría para la Selección de Argentina, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de los aficionados y destacar el espíritu de lucha de La Albiceleste tras avanzar a las semifinales del Mundial 2026.

El capitán argentino publicó varias fotografías de la celebración sobre el césped del estadio de Kansas City, donde aparece rodeado de sus compañeros festejando la victoria por 3-1 sobre Suiza, resultado que aseguró el boleto entre los cuatro mejores equipos del torneo.

"Este equipo nunca deja de creer"

Junto a las imágenes, Messi escribió un mensaje que rápidamente se hizo viral entre millones de seguidores.

"Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!!", publicó el capitán argentino en su cuenta oficial de Instagram.

La publicación acumuló millones de reacciones en pocas horas y recibió comentarios de compañeros como Emiliano "Dibu" Martínez, Sergio "Kun" Agüero y Juan Martín del Potro, además de miles de mensajes de aficionados que celebraron una nueva clasificación de la campeona del mundo.

Lionel Messi - Redes sociales

Una clasificación sufrida

Argentina tuvo que emplearse al máximo para superar a una combativa Suiza en los cuartos de final.

El encuentro terminó igualado durante el tiempo reglamentario, obligando a disputar la prórroga. Allí aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez para marcar los goles que sellaron el triunfo 3-1 y mantuvieron vivo el sueño del bicampeonato mundial.

Aunque Messi no logró marcar por primera vez en este Mundial 2026, volvió a ser uno de los referentes del equipo y participó activamente en la generación de juego durante un partido que exigió el máximo esfuerzo físico de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Se viene una semifinal histórica ante Inglaterra

Con la clasificación asegurada, Argentina ya tiene la mirada puesta en uno de los partidos más esperados del torneo.

La Albiceleste enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, a partir de la 1:00 p.m. de Guatemala.

El duelo tendrá un ingrediente especial, ya que será el primer enfrentamiento de Lionel Messi contra la selección inglesa en toda su carrera, además de reavivar una de las rivalidades más históricas del futbol mundial.

Scaloni pide mantener la calma

Tras la clasificación, el entrenador Lionel Scaloni evitó alimentar la histórica rivalidad entre ambas selecciones y prefirió enfocarse únicamente en el aspecto deportivo.

El seleccionador argentino elogió la calidad del conjunto inglés y aseguró que su equipo deberá mantener la misma intensidad y carácter para intentar alcanzar una nueva final mundialista.

Mientras tanto, el mensaje de Messi volvió a convertirse en el reflejo del espíritu con el que Argentina afronta este Mundial 2026: un equipo que, incluso en los momentos más complicados, continúa creyendo en sus posibilidades y mantiene intacto el sueño de levantar una vez más la Copa del Mundo.

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