En pleno Mundial, muere una querida estrella del futbol portugués

Muere una estrella portuguesa tras trágico accidente de tránsito.

En pleno Mundial 2026, el futbol vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte del exfutbolista portugués Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, conocido como Manú, quien falleció a los 43 años en un trágico accidente de tránsito.

El exdelantero, recordado por su paso por el Benfica, perdió la vida el sábado 11 de julio mientras conducía por la localidad de Vermões, en el municipio de Sobral de Monte Agraço. Según los reportes de medios locales, Manú viajaba solo al momento del accidente.

La noticia fue confirmada por el Benfica, institución que defendió entre 2004 y 2008, que dedicó un mensaje de despedida al antiguo jugador.

El Sport Lisboa e Benfica manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento de Manú, antiguo jugador del Club. A la familia y a los amigos, el Club les envía sus más sentidas condolencias", publicó el equipo portugués.

El FC Alverca, club donde Manú inició su carrera profesional, también lamentó su fallecimiento y destacó la trayectoria del futbolista que dio sus primeros pasos en la institución antes de llegar a otros equipos importantes de Portugal.

Una carrera ligada al futbol portugués

Nacido el 28 de agosto de 1982 en Setúbal, Portugal, Manú se desempeñaba como extremo derecho y destacó por su velocidad y capacidad para generar opciones ofensivas.

Durante su carrera disputó 129 partidos en la Primera División portuguesa, con un registro de 13 goles y 31 asistencias. Además del Benfica y Alverca, defendió las camisetas de Estrela da Amadora, Marítimo, Vitória de Setúbal, Vilafranquense y SL Cartaxo.

Aunque se retiró del fútbol profesional, Manú continuaba siendo recordado por los aficionados portugueses que siguieron su trayectoria durante más de una década.

Su fallecimiento llega mientras el mundo vive la emoción del Mundial 2026, pero en Portugal la noticia abrió un momento de pausa para despedir a un futbolista que dejó huella en el campeonato nacional.

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