Muere Rob Dieperink, árbitro que fue excluido del Mundial 2026

Muere árbitro neerlandés Rob Dieperink semanas después de quedar fuera del Mundial 2026.

El mundo del futbol recibió una nueva noticia trágica. Este lunes se confirmó el fallecimiento del árbitro neerlandés Rob Dieperink, quien tenía 38 años y había quedado fuera de la lista de silbantes para dirigir en el Mundial 2026.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas de su muerte. Según reportes de medios locales, la policía de Países Bajos abrió una investigación luego de encontrar un cuerpo sin vida en la vía pública, cerca del lugar donde residía el árbitro.

La Federación Neerlandesa de Futbol confirmó el fallecimiento y expresó su profundo pesar por la pérdida de quien era considerado uno de sus árbitros con mayor experiencia internacional.

Estamos consternados y profundamente entristecidos por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink. Con Rob, la comunidad arbitral pierde a un árbitro muy valioso con experiencia internacional, pero sobre todo, a un excelente y dedicado compañero", señaló el organismo en un comunicado.

Su exclusión del Mundial 2026 estuvo marcada por una polémica

La muerte de Dieperink ocurre semanas después de que su nombre estuviera en el centro de la atención luego de quedar fuera del torneo más importante del futbol mundial.

La FIFA decidió retirarlo de la lista de árbitros seleccionados para la Copa del Mundo 2026 después de que en abril fuera detenido bajo sospecha de una presunta agresión sexual contra un adolescente.

Sin embargo, tras la investigación realizada por las autoridades neerlandesas, el árbitro fue declarado libre de responsabilidad al no encontrarse elementos que confirmaran las acusaciones en su contra.

En aquel momento, Dieperink expresó su tristeza por la decisión de la FIFA y aseguró sentirse afectado por la situación.

Estoy muy triste por haber sido acusado injustamente y decepcionado de no estar en el Mundial", declaró tras quedar fuera de la competición.

Rob Dieperink era uno de los árbitros neerlandeses con trayectoria internacional y había participado en partidos de competiciones europeas. Su fallecimiento deja consternada a la comunidad arbitral, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.

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