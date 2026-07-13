Sorloth rompe el silencio y revela por qué no asistió a Haaland en la jugada que cambió el destino de Noruega

La jugada que cambió el destino de Noruega en el Mundial 2026 sigue dando de qué hablar. Alexander Sorloth explicó por qué no asistió a Erling Haaland.

Han pasado varios días desde la dolorosa eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026, pero una sola jugada continúa siendo tema de debate entre aficionados, analistas y exfutbolistas.

Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, decidió romper el silencio para explicar qué pasó en la acción que muchos consideran el punto de inflexión del partido frente a Inglaterra, cuando optó por rematar en lugar de asistir a Erling Haaland, quien se encontraba en una posición inmejorable para ampliar la ventaja de los noruegos.

La jugada terminó convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del torneo y, lamentablemente, desencadenó una ola de críticas e incluso amenazas contra el futbolista y su familia.

La jugada que pudo cambiar la historia

El momento ocurrió en el minuto 44 del encuentro. Noruega ganaba 1-0 y protagonizaba un rápido contragolpe. Sorloth conducía el balón mientras Haaland aparecía prácticamente solo frente al arquero Jordan Pickford.

Muchos pensaron que el pase era la opción más sencilla para ampliar la ventaja antes del descanso.

Sin embargo, Sorloth decidió continuar la carrera y buscar el disparo. El intento fue bloqueado por la defensa inglesa y la oportunidad se perdió.

Apenas unos minutos después, Jude Bellingham marcó el empate para Inglaterra y el encuentro cambió completamente de rumbo.

Ya en la prórroga, los ingleses anotaron el 2-1 definitivo que significó la eliminación de Noruega y el pase a las semifinales del Mundial 2026.

"Pensé que Stones iba a bloquear el pase"

Tras varios días de silencio, Sorloth explicó qué pasó por su mente durante aquella acción. El atacante reconoció que sí vio a Haaland, pero creyó que el defensor John Stones había cerrado la línea de pase.

"Toqué el balón una vez y levanté la vista. Entonces vi que Stones iba a bloquear mi pase. Volví a tocarlo. Debería haber esperado a que se moviera, en lugar de obligarlo a hacerlo", explicó el delantero en declaraciones recogidas por un medio internacional.

El futbolista admitió que, al revisar la jugada posteriormente, comprendió que pudo haber esperado una fracción de segundo más antes de tomar la decisión.

Según explicó, su intención inicial siempre fue asistir a Haaland, pero en ese instante creyó que la opción ya no existía y decidió finalizar la jugada por su cuenta.

Una decisión tomada en segundos

Las imágenes de televisión provocaron un intenso debate entre aficionados y especialistas. Mientras muchos criticaron a Sorloth por no entregar el balón al máximo goleador de Noruega, otros recordaron que las decisiones dentro del terreno de juego se toman en apenas unos instantes y bajo enorme presión.

El propio delantero reconoció que fue un error de interpretación y lamentó profundamente que aquella acción terminara siendo tan determinante para el desenlace del encuentro.

Haaland rompe el silencio

Quien también decidió hablar fue Erling Haaland. El delantero del Manchester City rechazó por completo que Sorloth fuera señalado como el único responsable de la eliminación y defendió públicamente a su compañero.

"Alexander Sorloth es un gran jugador y, lo que es más importante, un muy buen amigo mío", afirmó.

Haaland recordó que quienes observan los partidos por televisión tienen la ventaja de analizar cada jugada repetida desde distintos ángulos, algo completamente diferente a lo que vive un futbolista durante un contragolpe.

"La gente que lo ve desde casa tiene tiempo para ralentizarlo todo y analizar cada ángulo, pero en el campo tienes una fracción de segundo para tomar una decisión. Eso es futbol", expresó.

El goleador noruego fue contundente al asegurar que jamás culparía a Sorloth por aquella acción. "Nunca lo culparé por ese momento porque todos hemos estado en esas situaciones. Cada jugador ha tomado una decisión de la que desearía poder retractarse".

Para Haaland, reducir la eliminación de Noruega a una sola jugada sería injusto. "Perder contra Inglaterra no fue por un pase o una oportunidad perdida. Creamos ocasiones durante todo el partido y ellos aprovecharon las suyas".

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