Sorloth y su pareja denuncian amenazas tras la eliminación de Noruega

Alexander Sorloth y su pareja recibieron amenazas de muerte e insultos en redes sociales tras la eliminación de Noruega, al punto que ella anunció acciones legales.

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra no solo dejó tristeza entre los aficionados, sino también una preocupante ola de ataques en redes sociales contra Alexander Sorloth y su familia.

El delantero, que fue señalado por una jugada clave durante el encuentro, comenzó a recibir cientos de mensajes ofensivos, amenazas e incluso llamados al suicidio. La situación alcanzó tal gravedad que su pareja, Lena Selnes, decidió hacer pública la situación y confirmó que emprenderá acciones legales contra los responsables.

La publicación que encendió las alarmas

A través de sus historias de Instagram, Lena Selnes compartió varias capturas de pantalla con algunos de los mensajes que llegaron tanto a sus redes sociales como al correo electrónico de la familia.

Entre los comentarios aparecían frases como "Suicídate, idiota", además de otros mensajes que instaban al futbolista a abandonar Noruega y quitarse la vida.

Aunque explicó que inicialmente no tenía intención de responder públicamente, aseguró que la gravedad de los ataques la obligó a pronunciarse.

Lena Selnes en Instagram - Lena Selnes Instagram

"El Mundial 2026 trae mucha alegría, pero también mucho odio", escribió Selnes, quien pidió a los usuarios reflexionar antes de enviar mensajes cargados de violencia.

La influencer noruega, seguida por decenas de miles de personas en redes sociales y madre de los dos hijos del delantero, afirmó que los insultos ya sobrepasaron cualquier límite aceptable y confirmó que buscará que los responsables enfrenten consecuencias legales.

La jugada que cambió el partido

La polémica comenzó durante el duelo de cuartos de final entre Noruega e Inglaterra.

Cuando el encuentro todavía estaba igualado, Sorloth lideró un peligroso contragolpe en el que tenía la opción de asistir a Erling Haaland, quien aparecía prácticamente solo frente al arquero Jordan Pickford.

Sin embargo, el delantero decidió finalizar él mismo la jugada y terminó perdiendo la oportunidad.

Minutos más tarde, Inglaterra aprovechó una de sus ocasiones y Jude Bellingham marcó el gol que terminó dándole la clasificación a las semifinales.

La acción fue ampliamente debatida por analistas, exfutbolistas y aficionados, quienes cuestionaron la decisión del atacante.

El seleccionador condena los ataques

El entrenador de Noruega, Stale Solbakken, también reaccionó ante lo sucedido y calificó la situación como "trágica".

El técnico lamentó que este tipo de episodios se haya convertido en una realidad frecuente para los futbolistas de élite y mostró su respaldo total a Sorloth y a su familia.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a los jugadores más jóvenes de la selección, recomendándoles mantenerse alejados de las redes sociales durante las competiciones para proteger su salud mental.

Un problema cada vez más frecuente

Especialistas coinciden en que el abuso digital contra deportistas ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente durante torneos internacionales.

La facilidad para comentar de forma anónima ha provocado que muchos aficionados crucen la línea entre la crítica deportiva y el acoso, afectando no solo a los futbolistas, sino también a sus familiares.

Diversos estudios impulsados por la FIFA y la FIFPRO han advertido que miles de jugadores reciben insultos racistas, amenazas de muerte y mensajes de odio durante las grandes competiciones, motivo por el que ambas organizaciones han reforzado programas para identificar y denunciar este tipo de publicaciones.

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