 Victoria Beckham desata polémica en el Mundial
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Victoria Beckham desata polémica por su reacción al triunfo de Inglaterra

por Oliver Paniagua
victoria beckham,
victoria beckham / FOTO:

La esposa de David Beckham bajo críticas por su actitud durante el triunfo de Inglaterra.

Victoria Beckham se convirtió en una de las protagonistas inesperadas del Mundial 2026, aunque no precisamente por lo ocurrido dentro de la cancha. La esposa de David Beckham quedó envuelta en una fuerte polémica después de que su reacción durante la victoria de Inglaterra sobre Noruega fuera interpretada por muchos aficionados como una muestra de indiferencia hacia la selección de su país.

Mientras el Hard Rock Stadium estallaba de emoción con el triunfo que clasificó a Inglaterra a las semifinales, las cámaras enfocaron a la exintegrante de las Spice Girls completamente inmóvil en su asiento. A su alrededor, David Beckham y tres de sus hijos celebraban con euforia el doblete de Jude Bellingham, pero Victoria apenas modificó su expresión.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y provocaron una ola de críticas en redes sociales. Algunos usuarios aseguraron que la empresaria parecía no tener ningún interés por el encuentro, mientras otros cuestionaron su actitud al considerar que se trataba de uno de los momentos más importantes para la selección inglesa en el torneo.

Ni siquiera sonrió", escribió un usuario en X, mientras otro comentó que "parecía estar en cualquier otro lugar menos en un partido del Mundial". Las publicaciones acumularon miles de interacciones y convirtieron a Victoria Beckham en tendencia internacional.

Defienden a Victoria Beckham

Sin embargo, también hubo quienes salieron en su defensa. Varios internautas recordaron que la diseñadora siempre ha mantenido una personalidad reservada y que esa expresión seria la ha acompañado durante años en eventos públicos, por lo que consideraron exageradas las críticas.

La controversia fue tal que incluso David Beckham reaccionó con humor. A través de sus redes sociales aseguró que su esposa "estaba celebrando en secreto", un comentario que alimentó aún más las conversaciones en internet.

Mientras Inglaterra prepara su duelo de semifinales frente a Argentina, Victoria Beckham continúa siendo uno de los nombres más comentados del Mundial. Sin proponérselo, una simple reacción desde la tribuna terminó convirtiéndose en una de las polémicas virales más inesperadas del torneo.

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