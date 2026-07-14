¡Imagen surrealista! Los aviones de combate que acompañaron al avión de Noruega en su regreso a casa

La selección de Noruega recibió un homenaje pocas veces visto. Dos cazas F-35 escoltaron el avión que trasladaba al equipo tras su histórica participación en el Mundial 2026.

El regreso de la selección de Noruega a su país quedó marcado por una escena que rápidamente dio la vuelta al mundo. Luego de firmar una actuación histórica en el Mundial 2026, el avión que transportaba a los futbolistas fue recibido en el espacio aéreo noruego por dos modernos aviones de combate F-35 de la Real Fuerza Aérea Noruega.

La espectacular escolta aérea fue organizada como un gesto de reconocimiento hacia el combinado nacional, que logró la mejor participación de Noruega en un Mundial en varias décadas. Las imágenes muestran a los dos cazas volando en perfecta formación junto al avión comercial, un momento que fue captado desde la cabina y compartido posteriormente en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Los protagonistas de este homenaje fueron dos Lockheed Martin F-35 Lightning II, considerados entre los aviones de combate más avanzados del mundo. Estas aeronaves forman parte de la flota de la Real Fuerza Aérea Noruega y son utilizadas para misiones de defensa aérea, vigilancia y protección del espacio aéreo del país.

Más allá del impacto visual, la escolta representó un símbolo de orgullo nacional ante la famosa selección. El gobierno y las fuerzas armadas quisieron reconocer el esfuerzo de un equipo que conquistó el corazón de millones de aficionados durante el Mundial 2026, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones del torneo.

Más de la selección de Noruega

Cabe destacar que, el recorrido de Noruega estuvo lleno de momentos memorables a su llegada. La selección sorprendió desde las primeras fases de la competencia con un fútbol dinámico y efectivo, eliminando a rivales de gran nivel y alcanzando los cuartos de final, instancia en la que finalmente fue superada por Inglaterra en un partido muy disputado.

El futbolista colombiano que falló un gol y que prefirió no regresar a su país por miedo Lo que parecía ser el regreso a casa tras el Mundial 2026 se convirtió en un dramático episodio para un futbolista colombiano.

Durante toda la competencia, figuras como Erling Haaland lideraron a un grupo que mostró carácter, disciplina y un espíritu competitivo que despertó la admiración de aficionados de todo el planeta. Aunque el sueño mundialista terminó antes de las semifinales, el desempeño del equipo fue considerado un éxito histórico para el fútbol noruego.

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