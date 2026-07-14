 Balogun Rompe el Silencio sobre la Intervención de Trump
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Balogun rompe el silencio: ¿cómo vivió la polémica intervención de Trump?

por Amilcar Avila
El jugador de Estados Unidos Folarin Balogun abandona el terreno de juego tras recibir una tarjeta roja en el jugo contra Bosnia y Herzegovina., EFE
El jugador de Estados Unidos Folarin Balogun abandona el terreno de juego tras recibir una tarjeta roja en el jugo contra Bosnia y Herzegovina. / FOTO: EFE

El delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, aseguró que la controversia por la suspensión de su sanción fue un tema que afectó el ambiente del equipo durante el Mundial 2026, aunque intentó mantenerse concentrado en el torneo.

Folarin Balogun rompió el silencio sobre uno de los episodios más controvertidos del Mundial 2026 y reconoció que la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr la suspensión de su sanción terminó generando nervios dentro del vestuario de la selección estadounidense.

En una entrevista concedida al programa "CBS Mornings", el delantero admitió que era consciente de la dimensión que tomaría el caso y del impacto que tendría tanto dentro como fuera del equipo.

"Sabía que iba a causar mucha controversia. Podía ver incluso en mis compañeros de equipo un poco de nervios. Intenté concentrarme lo mejor que pude, pero fue difícil con tanto ruido externo", afirmó Balogun al recordar aquellos días.

La polémica se desató después de que el atacante fuera sancionado durante la Copa del Mundo y, posteriormente, recibiera una suspensión de la medida que le permitió volver a estar disponible para la selección. 

La decisión estuvo acompañada por la intervención pública de Donald Trump, quien manifestó su respaldo al futbolista y solicitó que pudiera regresar a la competición, un episodio que desató un intenso debate dentro y fuera del ámbito deportivo.

Las declaraciones de Balogun son las primeras en las que el propio jugador reconoce el efecto que tuvo la controversia en el grupo. Hasta ahora, distintas voces habían analizado el caso desde el plano político y deportivo, pero el delantero reveló que la situación también repercutió en el estado anímico del plantel durante uno de los momentos más exigentes del torneo.

Estados Unidos terminó siendo eliminado en los cuartos de final tras caer ante Bélgica, un partido que estuvo precedido por días de intensa atención mediática alrededor del caso Balogun.

Aunque evitó profundizar sobre la decisión que permitió su regreso, el atacante dejó claro que convivir con el debate permanente no fue sencillo. Sus palabras confirman que la controversia trascendió los despachos y los titulares para instalarse también en el vestuario de la selección estadounidense, que tuvo que afrontar el tramo decisivo del Mundial bajo una presión adicional provocada por factores ajenos al terreno de juego.

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