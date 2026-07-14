¿Cuántas veces ha llegado España a la Final del torneo mundialista y cuántos logró ganar?

España vuelve a ilusionar a sus aficionados con una actuación sobresaliente en la fiesta futbolera. La Roja está muy cerca de disputar una nueva Final, pero su historia en el torneo mundialista es muy distinta a la de otras potencias.

La selección de España vuelve a escribir una página importante en su historia al colocarse entre las protagonistas de la actual fiesta futbolera. Con un equipo que combina juventud, talento y experiencia, La Roja busca conquistar un nuevo título mundial y aumentar un palmarés que, aunque exitoso, no cuenta con tantas finales como otras selecciones históricas.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Pese a ser una de las grandes potencias del futbol europeo, España únicamente ha disputado una Final del torneo mundialista. Sin embargo, aquella única oportunidad terminó con la conquista del campeonato más importante de su historia.

Una sola Final, un solo título

España debutó en el torneo mundialista en la edición de Italia 1934, pero durante varias décadas no consiguió instalarse entre las selecciones que peleaban por el título.

Su primera y, hasta ahora, única Final llegó en Sudáfrica 2010, cuando enfrentó a Países Bajos en un duelo que quedó grabado para siempre en la memoria de millones de aficionados.

Después de un partido intenso y sin goles durante el tiempo reglamentario, Andrés Iniesta apareció en el minuto 116 del tiempo extra para marcar el histórico tanto que le dio a España la victoria por 1-0 y su primera Copa del torneo mundialista.

Aquel triunfo convirtió a La Roja en la octava selección distinta en conquistar el máximo torneo del futbol internacional.

La generación que cambió la historia

El título de 2010 fue la consolidación de una generación considerada una de las mejores que ha tenido el futbol español.

Bajo la dirección técnica de Vicente del Bosque, España contaba con figuras como Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Sergio Busquets, Cesc Fàbregas, Fernando Torres, David Villa y Andrés Iniesta.

Ese grupo ya había conquistado la Eurocopa de 2008 y posteriormente levantaría también la Eurocopa de 2012, convirtiéndose en una de las selecciones más dominantes de su época gracias a un estilo basado en la posesión del balón y la precisión en el pase.

El cuarto lugar de 1950, su mejor resultado antes del título

Antes de tocar la gloria en Sudáfrica, la mejor actuación española había sido en Brasil 1950.

En aquella época el formato del torneo era diferente, ya que no existía una Final como se conoce actualmente. Los cuatro mejores equipos disputaban un grupo definitivo y el campeón se definía por puntos.

España terminó en la cuarta posición, por detrás de Uruguay, Brasil y Suecia, firmando el mejor resultado de su historia hasta ese momento.

Después de aquella participación, La Roja atravesó varias décadas sin lograr instalarse entre los mejores equipos del torneo.

España quiere volver a hacer historia

La actual generación española ha devuelto la ilusión a sus seguidores. Futbolistas como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Gavi, Rodri, Dani Olmo y otros talentos han convertido nuevamente a España en una de las selecciones más fuertes del panorama internacional.

Gracias a su rendimiento, La Roja llegó a la actual fiesta futbolera como una de las favoritas para conquistar el título y confirmar el crecimiento mostrado durante los últimos años bajo la dirección de Luis de la Fuente.

España - Foto EFE

El objetivo ahora es alcanzar apenas la segunda Final mundialista de su historia y luchar por una segunda estrella que la coloque nuevamente en la cima del futbol internacional.

España se enfrentará en la Gran Final el domingo 19 de julio ante Argentina o Inglaterra.

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