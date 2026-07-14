¿Cuánto durará el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026?

FIFA revela cuánto durará el histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un antes y un después en la historia del torneo con la realización del primer espectáculo de medio tiempo en una final mundialista.

Aunque todavía no se conocen las selecciones que disputarán el título el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, la FIFA ya confirmó uno de los detalles más esperados del evento: el show tendrá una duración de 11 minutos.

Si bien el tiempo será menor al tradicional espectáculo del Super Bowl, el organismo aseguró que se tratará de una producción de talla mundial, diseñada para millones de espectadores tanto en el estadio como frente a las pantallas.

Artistas confirmados

Entre los artistas confirmados para participar en el espectáculo figuran Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el PS 22 Chorus, quienes actuarán junto a Coldplay.

El espectáculo estará a cargo de Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted. Además, Chris Martin, vocalista de Coldplay, participó en la organización del evento, que tendrá un importante componente solidario.

Más allá del entretenimiento, la FIFA explicó que el show servirá para apoyar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y al futbol para niños y niñas en todo el mundo.

Hasta el momento, el proyecto ya ha reunido más de 50 millones de dólares, impulsado, entre otras acciones, por la donación de un dólar por cada entrada comercializada para el Mundial 2026.

Con este innovador espectáculo, la FIFA busca combinar deporte, música y una causa social en una final que promete hacer historia, independientemente de las selecciones que lleguen a disputar el trofeo más importante del futbol mundial.

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