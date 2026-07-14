El guiño de Mac Allister a Maradona antes de una nueva batalla con Inglaterra

¿Qué recordó Mac Allister antes de enfrentar a Inglaterra?

La historia volverá a poner frente a frente a Argentina e Inglaterra en una semifinal de la Copa del Mundo, y en la previa del esperado duelo, Alexis Mac Allister evocó uno de los capítulos más emblemáticos del fútbol argentino: la victoria de la Albiceleste sobre los ingleses en el Mundial de México 1986.

El mediocampista del Liverpool reconoció que, a pocos días del encuentro, han reaparecido imágenes de aquel histórico partido protagonizado por Diego Armando Maradona, autor de la inolvidable "Mano de Dios" y del considerado por muchos como el "Gol del Siglo". Para Mac Allister, ese recuerdo representa una fuente de inspiración para el actual plantel.

Diego es una bandera muy importante para el país y ojalá podamos hacer algo parecido a lo que ellos hicieron en el 86", declaró el campeón del mundo, quien buscará ayudar a Argentina a instalarse en una nueva final mundialista.

"Inspirarse en lo que hizo Diego es complicado"

El volante de 27 años explicó que revivir aquellas imágenes ha sido inevitable en la concentración argentina. Sin embargo, también admitió que igualar lo realizado por Maradona es prácticamente imposible.

Inspirarse en lo que hizo Diego es complicado; hacer lo que él hacía dentro de una cancha es casi imposible. Quizás solo Leo Messi pueda hacerlo", afirmó.

Mac Allister también analizó a Inglaterra, selección a la que conoce bien por su experiencia en la Premier League. Destacó la calidad de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham, aunque consideró que los ingleses no han mostrado durante el Mundial la intensidad habitual que caracteriza al fútbol inglés.

Argentina llega a las semifinales tras superar una exigente ruta hacia las instancias decisivas, mientras que Inglaterra buscará romper una larga espera por disputar otra final mundialista.

Con el recuerdo de Maradona aún vigente y Lionel Messi atravesando uno de los mejores momentos del torneo, la Albiceleste intentará escribir un nuevo capítulo frente a un rival con el que mantiene una de las rivalidades más históricas del fútbol mundial.

Etiquetas