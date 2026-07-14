¡Ni con la caída de precios! Las entradas para la final del Mundial 2026 casi cuesta lo mismo que un carro

Aunque los precios bajaron, asistir a la final del Mundial 2026 sigue siendo un lujo: la entrada más exclusiva casi cuesta lo mismo que un carro.

Los precios de las entradas para la final del Mundial 2026 registraron una caída significativa a pocos días del esperado encuentro. Sin embargo, asistir al partido que definirá al nuevo campeón continúa siendo un lujo, pues algunos boletos todavía alcanzan cifras similares al valor de un automóvil nuevo.

La final se disputará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Según los precios publicados en el portal oficial, las entradas para este encuentro oscilan entre los 2 mil 30 y los 32 mil 970 dólares, dependiendo de la categoría, la ubicación y los beneficios incluidos.

El boleto más caro equivale a más de medio millón de pesos mexicanos, una cantidad con la que podría comprarse un carro nuevo de gama media. Aunque se trata de una opción premium, la comparación evidencia el elevado costo que todavía deben enfrentar los aficionados que desean presenciar la final del Mundial 2026 desde uno de los mejores sectores del estadio.

La disminución de los precios se produjo después de que la FIFA liberara alrededor de mil 200 entradas adicionales para el encuentro decisivo. Algunos boletos oficiales comenzaron a ofrecerse desde 7 mil 380 dólares, una cifra inferior a los más de 12 mil dólares que llegaron a solicitarse anteriormente en plataformas de reventa.

Más del Mundial 2026

Otro factor que provocó el desplome fue la eliminación de Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones del torneo. La salida de estas selecciones redujo el interés de parte del público local y generó una mayor disponibilidad de entradas en el mercado secundario.

Ante el exceso de oferta, numerosos revendedores tuvieron que reducir sus precios para evitar pérdidas.

El futbolista colombiano que falló un gol y que prefirió no regresar a su país por miedo Lo que parecía ser el regreso a casa tras el Mundial 2026 se convirtió en un dramático episodio para un futbolista colombiano.

Actualmente, las entradas estándar para la final pueden encontrarse entre los 8 mil y los 9 mil 700 dólares, mientras que las ubicaciones cercanas al terreno de juego superan los 15 mil dólares. Cabe destacar que, los paquetes de hospitalidad más exclusivos continúan por encima de los 30 mil dólares.

Etiquetas