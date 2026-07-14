Exfutbolista argentino lanza fuerte advertencia a IShowSpeed por usar la camiseta de Argentina

Tras intentar “mufar” a la Albiceleste usando su camiseta durante los cuartos de final, el famoso streamer recibió un contundente mensaje de un exseleccionado argentino que rápidamente se volvió viral.

El Mundial 2026 no solo ha dejado emociones dentro del terreno de juego, sino también momentos virales protagonizados por figuras ajenas al futbol. Uno de ellos ha sido el popular streamer estadounidense IShowSpeed, quien nuevamente quedó en el centro de la conversación después de recibir una fuerte advertencia por parte del exfutbolista argentino Maximiliano López tras utilizar la camiseta de la Albiceleste durante los cuartos de final.

El creador de contenido, que ha seguido de cerca la Copa del Mundo desde distintos estadios, provocó una ola de reacciones al admitir que vistió la camiseta argentina con la intención de "mufar" al equipo de Lionel Scaloni antes del duelo frente a Suiza. Sin embargo, el plan no salió como esperaba y Argentina terminó clasificando a las semifinales.

La estrategia de IShowSpeed que no funcionó

Desde el inicio del Mundial 2026, miles de usuarios en redes sociales comenzaron a bromear con una supuesta "maldición" alrededor de IShowSpeed. Cada vez que el influencer apoyaba públicamente a una selección desde las tribunas, ese equipo terminaba eliminado del torneo.

La curiosa coincidencia dio origen a numerosos memes y comentarios, por lo que el streamer decidió aprovechar esa fama durante el partido entre Argentina y Suiza. En lugar de apoyar abiertamente a la Albiceleste, se colocó la camiseta argentina con la intención de que la supuesta mala suerte afectara al conjunto sudamericano.

Lejos de cumplirse la teoría, Argentina se impuso y consiguió el boleto a las semifinales, provocando una avalancha de reacciones entre los aficionados.

Maximiliano López no ocultó su molestia

Las imágenes del streamer utilizando la camiseta argentina no fueron bien recibidas por una parte de la afición, que interpretó el gesto como una falta de respeto hacia la selección.

Durante una transmisión del canal argentino Telefe, el exdelantero Maximiliano López aprovechó para enviarle un mensaje directo al influencer.

"Speed, vigilante, escúchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar", expresó el exjugador.

Pero el comentario que más repercusión generó llegó cuando López lanzó una advertencia de cara al siguiente compromiso de Argentina. "Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo", manifestó entre risas durante la transmisión.

Aunque las palabras generaron polémica, muchos usuarios interpretaron el mensaje como una expresión coloquial y en tono de broma, propia del ambiente futbolero argentino.

Una relación complicada con la afición argentina

No es la primera vez que IShowSpeed protagoniza un episodio polémico relacionado con Argentina. Durante el Mundial 2026 ha manifestado en varias ocasiones que no desea ver campeona a la Albiceleste, postura que ha provocado críticas e insultos por parte de algunos aficionados.

En diferentes estadios también ha sido objeto de burlas y cánticos por parte de seguidores argentinos, mientras que en redes sociales el intercambio de mensajes entre ambas partes se ha vuelto constante.

Pese a ello, el streamer ha continuado asistiendo a los partidos y generando contenido para sus millones de seguidores, consolidándose como una de las personalidades digitales más visibles durante la Copa del Mundo.

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