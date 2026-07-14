Los goles de Maradona a Inglaterra, que Messi los hizo en Barcelona

A pesar de nunca haber jugado ante Inglaterra, Lionel Messi ya firmó dos goles idénticos a los hechos por Maradona en México 1986.

Este miércoles 15 de julio se realizará la segunda semifinal del gran torneo de selecciones nacionales 2026, el cual compartieron sedes Estados Unidos, México y Canadá, pero que la parte final se celebra en territorio estadounidense. El Inglaterra vs. Argentina tiene mucho por contar, a pesar de que el técnico de la "Albiceleste", Lionel Scaloni haya dicho que se trata solo de "un partido de futbol". La historia entre Diego Maradona y Lionel Messi escribirá mañana una de las páginas más importantes para "Leo", quine por primera vez en su carrera, y podría ser la última oportunidad, para que pueda hacer daño a los ingleses o viceversa.

En México 1986, Argentina vivía aún en carne propia el tema de la "Guerra de las Malvinas", y ante Inglaterra se medía por cuartos de final en búsqueda del boleto a semifinales, y ahí apareció Diego Maradona para escribir una de las historias más memorables del futbol gracias a sus goles denominados: "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo", este último también conocido cariñosamente como "Barrilete Cósmico" por el relato del uruguayo Víctor Hugo Morales.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Los goles de Maradona con sello de Messi

El gol de Lionel Messi contra el Getafe en 2007, el "Maradoniano". Es uno de los goles más icónicos de la carrera de "Leo". Se jugó el 18 de abril de 2007, en las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Getafe (en el Camp Nou).

Messi recibió el balón cerca del centro del campo. Se fue en solitario driblando a seis jugadores del Getafe (incluyendo al portero). Recorrió más de 60 metros y definió con un toque sutil ante la salida del arquero. El Barcelona ganó 5-2 ese partido (Messi marcó dos goles).

Este gol se compara directamente con el "Gol del Siglo" de Maradona contra Inglaterra en el Mundial 1986, por la similitud en la carrera, los regates y la magia individual. Muchos lo consideran uno de los mejores goles de la historia del futbol.

Es el gol polémico de Lionel Messi con la mano contra el Espanyol en La Liga, el 9 de junio de 2007 (Barcelona 6-1 Espanyol).

En ese partido, Messi marcó un gol muy similar a la famosa "Mano de Dios" de Maradona en 1986. Saltó para rematar un balón aéreo (tras un tiro desviado) y usó la mano en lugar de la cabeza. El árbitro no lo vio y el gol subió al marcador. Fue en el minuto 54, y generó mucha polémica, sobre todo porque recordó directamente la jugada de Maradona contra Inglaterra.

Final de temporada, partido intenso. Messi ya había brillado ese año. Balón colgado, Messi llega primero y lo empuja claramente con la mano. Las repeticiones lo dejan muy claro (sin VAR en esa época). Los hinchas del Espanyol protestaron, pero el gol valió. Messi lo celebró y siguió el partido (incluso terminó amonestado más tarde).

Imagen de Messi anotando con la mano - Sphera Sports

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