IShowSpeed se suma al elenco de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo

FIFA revela el elenco estelar para la ceremonia de clausura de la final del Mundial 2026.

El creador de contenido IShowSpeed volverá a ser protagonista del Mundial 2026, pero esta vez no desde las gradas o transmitiendo partidos. La FIFA confirmó que el popular streamer estadounidense formará parte de la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo, que se celebrará 90 minutos antes de la gran final del próximo domingo.

Con millones de seguidores en plataformas como YouTube y otras redes sociales, IShowSpeed se convirtió en uno de los rostros más visibles del torneo gracias a sus reacciones, transmisiones en vivo y contenido relacionado con el fútbol, acercando el Mundial a una nueva generación de aficionados.

La FIFA incluyó al influencer entre las figuras que participarán en el espectáculo que pondrá el broche de oro a la histórica edición de 2026, disputada en Canadá, México y Estados Unidos. El organismo explicó que la ceremonia buscará celebrar el recorrido de las 48 selecciones que participaron en el torneo y la cultura de los tres países anfitriones.

¿Cuál será el papel de IShowSpeed?

Aunque no se han revelado detalles sobre el papel específico que desempeñará IShowSpeed, su presencia confirma el creciente protagonismo de los creadores de contenido en los grandes eventos deportivos.

Además del streamer, la ceremonia contará con una aparición especial del actor Tom Cruise y presentaciones musicales de Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams. Por su parte, la cantante Jennifer Hudson, ganadora del premio EGOT, interpretará el himno nacional de Estados Unidos.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, responsable de las ceremonias del Mundial de Qatar 2022.

Tras la clausura se llevará a cabo el primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo, convirtiendo al último día del Mundial 2026 en uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más ambiciosos organizados por la FIFA.

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