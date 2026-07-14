Liam Gallagher calienta la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un explosivo mensaje

Liam Gallagher, legendario vocalista de Oasis, sorprendió con un mensaje dedicado a los aficionados argentinos que rápidamente se volvió viral.

La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 se vive con máxima intensidad y no solo entre jugadores y aficionados. El reconocido cantante británico Liam Gallagher, exintegrante y voz principal de Oasis, se sumó a la conversación mundial con un mensaje en redes sociales que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El músico expresó el profundo cariño que siente por Argentina y sus seguidores, pero dejó claro que, cuando el balón comience a rodar, su corazón estará del lado de Inglaterra.

Un mensaje que conquistó las redes

A través de su cuenta oficial en X, Liam Gallagher compartió una publicación que llamó la atención tanto de argentinos como de ingleses.

"Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", escribió el cantante.

Liam Gallagher - Captura de pantalla

La publicación acumuló miles de "me gusta", comentarios y compartidos en cuestión de horas, convirtiéndose en uno de los mensajes más comentados en la antesala de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026.

Muchos seguidores destacaron que Gallagher logró expresar el respeto y admiración que siente por el pueblo argentino sin dejar de apoyar a la selección de su país.

Argentina responde con humor

Lejos de generar una ola de críticas, el mensaje fue recibido con humor por gran parte de los aficionados argentinos, quienes respondieron con ingeniosos comentarios.

Uno de los mensajes que más interacción consiguió proponía un curioso reto al cantante.

"Bueno Liam, ¿qué te parece un desafío? Si gana Argentina vuelves a dar unos recitales aquí. Y si Argentina pierde... también vuelves a dar unos recitales aquí", escribió un usuario.

La ocurrencia fue celebrada por miles de personas y reflejó la buena relación que el músico mantiene desde hace décadas con el público argentino.

Confía en Inglaterra para levantar el título

En medio del intercambio con sus seguidores, Gallagher también respondió a quienes dudaban del nivel de Inglaterra frente a la vigente campeona del mundo.

"Argentina es mega, tienen a Messi y todo eso, pero tengo el presentimiento de que vamos a ganar el Mundial", afirmó el artista, dejando claro que confía plenamente en la selección inglesa para conquistar el título.

Sus palabras alimentaron aún más el ambiente previo al compromiso, considerado uno de los partidos más atractivos del torneo.

Un vínculo especial con Argentina

El cariño de Liam Gallagher por Argentina no es nuevo. Tanto durante su etapa con Oasis como en su carrera como solista, el británico ha elogiado en múltiples ocasiones la pasión de los aficionados argentinos.

Cada una de sus presentaciones en Buenos Aires ha estado marcada por estadios llenos, cánticos multitudinarios y un ambiente que el propio cantante ha descrito como uno de los mejores del mundo.

Incluso en entrevistas ha señalado que el público argentino figura entre sus favoritos por la intensidad con la que vive cada concierto.

Una rivalidad histórica que trasciende el futbol

El duelo entre Argentina e Inglaterra siempre despierta una enorme expectativa por la historia deportiva entre ambas selecciones. A lo largo de los años han protagonizado algunos de los partidos más recordados en las Copas del Mundo, lo que convierte cada enfrentamiento en un evento seguido por millones de personas.

La semifinal del Mundial 2026 añade un nuevo capítulo a esa rivalidad, con dos selecciones que llegan como candidatas al título y con figuras de primer nivel sobre el terreno de juego.

Las declaraciones de Liam Gallagher se suman a la larga lista de personalidades que han opinado sobre el encuentro, demostrando que el impacto del Mundial trasciende el deporte y alcanza también al mundo de la música, el entretenimiento y las redes sociales.

Mientras Inglaterra sueña con volver a disputar una Final mundialista y Argentina busca defender su corona, el comentario del icónico cantante británico ya quedó como uno de los momentos más comentados en la previa del esperado enfrentamiento.

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