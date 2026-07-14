Luis de la Fuente revive el famoso “¿Y si sí?” antes de enfrentar a Francia y desata reacciones

El enfrentamiento entre españoles y franceses es uno de los clásicos del futbol europeo.

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, el entrenador de La Roja, Luis de la Fuente, se convirtió en tendencia por una frase que marcó a la afición mexicana durante la Copa del Mundo.

Durante la conferencia de prensa previa al partido, el seleccionador español fue consultado sobre las posibilidades de conquistar el título mundial. Aunque reconoció la dificultad del desafío que representa enfrentar a Francia, dejó claro que su equipo mantiene intacta la ilusión y recurrió a una expresión que rápidamente llamó la atención: "¿Y si sí?".

Claro que será difícil, pero como dice aquella frase: '¿Y si sí?'... Lo que sucede es que seguiremos compitiendo, porque eso somos, grandes competidores, pero no te negaré que sería hermoso ganar un campeonato del mundo", declaró el técnico español.

Sobre la frase "¿Y si sí?"

La frase, popularizada por la afición mexicana como un mensaje de esperanza para creer en una hazaña mundialista, fue adoptada por De la Fuente para transmitir confianza antes de uno de los partidos más importantes del torneo.

Sus palabras no tardaron en viralizarse. Mientras algunos usuarios celebraron que el entrenador español hiciera referencia a una expresión tan identificada con México, otros reaccionaron con humor asegurando que se trataba de una "mufa" y que podría traer mala suerte a España.

Entre los comentarios que inundaron las redes sociales destacaron mensajes como: "Esa frase está salada, van a perder", "Acaban de mufar a su propia selección" e incluso otros que bromearon con el origen mexicano de la expresión.

Más allá de las reacciones, España buscará convertir ese optimismo en resultados cuando enfrente a una Francia que también aspira al pase a la gran final del Mundial 2026.

Un historial favorable para España

El enfrentamiento entre españoles y franceses es uno de los clásicos del futbol europeo. Ambas selecciones se han visto las caras en 38 ocasiones, con una ligera ventaja para el conjunto ibérico.

España suma 18 victorias, Francia ha ganado 13 encuentros y siete partidos terminaron empatados. En el apartado ofensivo, la Roja también domina el historial con 73 goles anotados, mientras que Les Bleus acumulan 44.

Ahora, con un boleto a la final en juego, Luis de la Fuente espera que su particular "¿Y si sí?" termine convirtiéndose en realidad y que España dé un paso más hacia el sueño de conquistar un nuevo campeonato del mundo.

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