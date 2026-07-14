Mundial 2026: hipopótamo viral Moo Deng predice qué equipos llegarán a la Final

Con dos sandías decoradas con las banderas de los semifinalistas, el famoso animal eligió a las selecciones que, según él, disputarán la gran Final.

A pocas horas de disputarse las Semifinales del Mundial 2026, el famoso hipopótamo pigmeo Moo Deng volvió a captar la atención de millones de personas al realizar su ya tradicional predicción sobre el desenlace del torneo. El simpático animal, que alcanzó fama mundial gracias a su carisma y a los videos virales compartidos desde Tailandia, eligió a Francia e Inglaterra como las selecciones que, según su "pronóstico", disputarán la gran Final del próximo 19 de julio.

Aunque este tipo de dinámicas son recreativas y no tienen ninguna base científica, el evento rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de aficionados comenzaron a debatir si la predicción terminará cumpliéndose o si las selecciones favoritas cambiarán el destino del campeonato.

La curiosa elección de Moo Deng

La actividad se realizó en el zoológico Khao Kheow Open Zoo, ubicado a unos 110 kilómetros al este de Bangkok, Tailandia. Como parte de la dinámica, los cuidadores colocaron sandías decoradas con las banderas de los cuatro semifinalistas: Francia, España, Inglaterra y Argentina.

En la primera elección, Moo Deng caminó directamente hacia la sandía con la bandera de Francia, dejando intacta la correspondiente a España. Más tarde, en la segunda ronda, el hipopótamo también eligió la fruta que representaba a Inglaterra, aunque en esta ocasión lo hizo de manera más pausada antes de comenzar a comerla.

Con esas decisiones, el animal señaló que Francia e Inglaterra serán las selecciones que llegarán a la Final del Mundial 2026.

Curiosamente, otro hipopótamo del mismo zoológico tomó una decisión diferente al elegir la sandía con la bandera de Argentina, lo que generó aún más comentarios entre los visitantes y usuarios de redes sociales.

¿Quién es Moo Deng?

Moo Deng es una hembra de hipopótamo pigmeo nacida en 2024 que rápidamente se convirtió en una celebridad internacional por su apariencia tierna, sus expresiones y los videos compartidos diariamente por el zoológico donde habita.

Su nombre significa "Cerdo Saltarín" en tailandés y fue elegido mediante una votación entre seguidores del parque. Desde sus primeras semanas de vida comenzó a atraer a miles de visitantes, mientras que sus fotografías y videos alcanzaron millones de reproducciones en plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X.

El fenómeno fue tan grande que el zoológico lanzó una amplia línea de productos oficiales inspirados en Moo Deng, incluyendo peluches, camisetas, llaveros, tazas y otros artículos que rápidamente se agotaron. Incluso varias marcas aprovecharon su popularidad para crear campañas publicitarias inspiradas en la pequeña hipopótamo.

Una celebridad que ya había hecho predicciones

Esta no es la primera vez que Moo Deng participa en este tipo de dinámicas. En 2024 también protagonizó una predicción relacionada con las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando eligió al entonces candidato Donald Trump durante una actividad organizada por el zoológico.

Aunque el resultado fue ampliamente comentado después de coincidir con el desenlace electoral, los propios cuidadores aclararon que estas actividades tienen únicamente fines educativos y recreativos para acercar al público a la conservación de los animales.

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