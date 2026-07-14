Pickford le prometió a Beckham que Inglaterra no caerá en las “artimañas” de Argentina

Jordan Pickford lanza advertencia antes de enfrentar a Argentina.

La histórica rivalidad entre Inglaterra y Argentina volverá a tener un nuevo capítulo este miércoles en las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, en el campamento inglés todavía permanece el recuerdo de lo ocurrido en Francia 1998, cuando la expulsión de David Beckham terminó marcando el rumbo de aquella eliminación frente a la Albiceleste.

Con ese antecedente en mente, el arquero Jordan Pickford aseguró que los dirigidos por Thomas Tuchel no repetirán los errores del pasado y prometió que Inglaterra no caerá en las provocaciones ni en las "artimañas" del conjunto argentino.

Creo que han visto durante todo el torneo nuestro deseo de ganar cada pelota, pero no nos hemos metido en peleas. Hemos sido respetuosos dentro del campo. Las decisiones pueden favorecerte o no, pero simplemente seguimos jugando", declaró el guardameta del Everton durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

Pickford, quien se convirtió en el futbolista inglés con más partidos disputados en la historia de los Mundiales, destacó además la disciplina mostrada por los Tres Leones durante el torneo.

Eso demuestra la mentalidad que tenemos. No nos dejamos llevar por ese tipo de cosas. Nos mantenemos concentrados y dejamos que el fútbol hable por sí solo", añadió.

Episodio protagonizado por Beckham

Sus palabras evocan inevitablemente el episodio protagonizado por Beckham en los octavos de final de Francia 1998. Tras una reacción sobre Diego Simeone, el entonces mediocampista inglés fue expulsado y su selección terminó cayendo en la tanda de penales, una acción que lo persiguió durante años.

Ahora, Beckham vuelve a estar cerca del equipo. El exfutbolista cedió las instalaciones del Inter Miami para parte de la preparación inglesa y ha acompañado al plantel durante el Mundial.

Sobre el arbitraje, Pickford evitó entrar en polémicas y dejó un mensaje claro antes de enfrentar a la vigente campeona del mundo: "Los árbitros tienen que hacer su trabajo. Nosotros solo debemos concentrarnos en jugar al fútbol". Inglaterra espera que, esta vez, la historia se escriba de manera diferente.

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