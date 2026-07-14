¿Quién es Ismail Elfath, el árbitro que dirigirá el Argentina vs. Inglaterra?

La historia de Ismail Elfath, el árbitro que estará en el Argentina vs. Inglaterra.

La FIFA confirmó que el estadounidense Ismail Elfath será el árbitro encargado de dirigir una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Detrás de esta designación hay una historia de superación que comenzó a miles de kilómetros de Norteamérica.

Elfath nació hace 44 años en Casablanca, Marruecos. En el año 2000, cuando tenía 18 años, fue seleccionado en el Programa de Visados de Inmigración de la Diversidad, iniciativa del gobierno de Estados Unidos que otorgaba miles de permisos de residencia a personas de distintos países mediante un sorteo. Gracias a ello emigró al país norteamericano, estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas y posteriormente obtuvo la ciudadanía estadounidense.

Curiosamente, su carrera como árbitro comenzó por un desafío. Como futbolista amateur, solía discutir con los jueces durante los partidos, hasta que en 2005 alguien le sugirió que se pusiera en su lugar para entender la dificultad del trabajo. Aceptó el reto y descubrió una vocación que cambiaría su vida.

Su ascenso

Su ascenso fue meteórico. En 2012 debutó como árbitro en la Major League Soccer (MLS) y su desempeño lo llevó a ser elegido como el mejor silbante de la liga en 2020 y 2022. Cuatro años después de su estreno en la MLS obtuvo el gafete FIFA, abriendo las puertas a competiciones internacionales de la Concacaf y otros torneos de prestigio.

Antes del Mundial 2026 dirigió la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo y la final de la Liga de Campeones de Concacaf entre Toluca y Tigres. En esta Copa del Mundo ya impartió justicia en los encuentros Países Bajos-Japón, España-Uruguay y Noruega-Brasil.

Ahora tendrá el mayor desafío de su carrera: controlar un duelo cargado de historia y tensión entre Argentina e Inglaterra, una de las rivalidades más emblemáticas del futbol mundial.

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