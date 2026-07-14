Thomas Tuchel tiene una marca especial para Messi

Tuchel admite que Messi obliga a cambiar los planes de Inglaterra.

A pocas horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra en la Copa del Mundo 2026, el técnico Thomas Tuchel dejó abierta la posibilidad de aplicar una estrategia poco común para intentar frenar a Lionel Messi: una marcación individual.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador alemán reconoció que su cuerpo técnico ha analizado distintas alternativas para neutralizar al capitán argentino, quien llega como uno de los máximos protagonistas del torneo.

Estábamos pensando si le vamos a hacer una marcación a la antigua. No sé si vamos a hacerlo, pero es algo que sí se me había ocurrido", declaró Tuchel, al destacar la capacidad de Messi para encontrar espacios, recibir entre líneas y resolver las jugadas antes de que los defensores puedan reaccionar.

Detener al astro argentino no será suficiente, dice Tuchel

Sin embargo, el estratega dejó claro que detener al astro argentino no será suficiente si Inglaterra no mejora su rendimiento colectivo. A su juicio, el equipo mostró deficiencias técnicas en su último compromiso y deberá elevar considerablemente su nivel para competir de igual a igual con la vigente campeona del mundo.

La aceleración de los ataques, conjuntamente con la ejecución técnica, tiene que estar en un nivel más alto", afirmó el seleccionador inglés.

Tuchel también elogió el trabajo de la Albiceleste, a la que definió como "el paquete completo", al considerar que combina experiencia, fortaleza mental y calidad futbolística. Sobre Messi, aseguró que está disputando un Mundial "inverosímil" y que continúa marcando diferencias incluso a sus 39 años.

Además del análisis táctico, el técnico fue consultado sobre las tradicionales cábalas que suelen acompañar este tipo de partidos. Aunque aseguró que no se considera supersticioso, terminó admitiendo que conserva algunas rutinas y objetos de la suerte antes de los encuentros importantes.

Si lo divulgo, no va a surtir efecto mañana", respondió entre risas, sin revelar cuáles son esos amuletos que espera lo acompañen en el duelo más importante de Inglaterra en el Mundial 2026.

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