De Jong jugó el Mundial lesionado y causa indignación en el Barça

El mediocampista neerlandés se sometió a exámenes médicos y todo apunta a que sufre una lesión en la rodilla que lo mantendría varios meses alejado de las canchas.

La situación física de Frenkie de Jong ha despertado inquietud en el FC Barcelona después de conocerse que el mediocampista disputó el Mundial con una lesión en la rodilla derecha. Aunque el futbolista completó el torneo representando a la selección de los Países Bajos, lo hizo con evidentes molestias y utilizando un vendaje especial para proteger la articulación. Su compromiso con el combinado nacional ha sido valorado por muchos, pero también ha generado dudas sobre el posible impacto que ese esfuerzo pudo tener en su recuperación.

Al inicio de la pretemporada, De Jong acudió a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para someterse a una evaluación médica. Diversas versiones apuntaron a que la lesión podría afectar uno de los ligamentos de la rodilla, alimentando las especulaciones sobre un posible periodo prolongado de baja. Sin embargo, el Barcelona no ha emitido un comunicado oficial respecto al estado del jugador, ya que cualquier información médica requiere la autorización del propio futbolista, quien aún se encuentra disfrutando de sus vacaciones.

Indignación con Frenkie De Jong

Todo indica que el centrocampista no podrá incorporarse al trabajo grupal en las mismas condiciones que el resto de la plantilla. Durante el Mundial fue evidente que jugó con limitaciones físicas, e incluso en algunos encuentros se le observó aplicándose hielo en la rodilla tras ser sustituido. En su momento, De Jong restó importancia a las molestias y aseguró que se encontraba en condiciones de competir, aunque reconoció que la rodilla ya presentaba problemas antes de algunos compromisos del torneo.

Mientras el club espera una evaluación definitiva, la evolución de Frenkie de Jong será clave para la planificación deportiva de la próxima temporada. El Barcelona confía en recuperar cuanto antes a uno de sus futbolistas más importantes, pero también prioriza que complete una recuperación adecuada para evitar recaídas. En las próximas semanas se espera que exista mayor claridad sobre el alcance real de la lesión y los plazos estimados para su regreso a los terrenos de juego.

Ronald Koeman y Frenkie de Jong, en una foto de archivo - EFE

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