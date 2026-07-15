 Curioso vínculo entre “Hey Jude”, The Beatles y Bellingham
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Universo Futbol

Este es el curioso vínculo entre “Hey Jude”, The Beatles y Bellingham

por Oliver Paniagua
Jude Bellingham, jugador de Inglaterra
Jude Bellingham, jugador de Inglaterra / FOTO: EFE

La historia detrás de “Hey Jude”, la canción de The Beatles que ahora canta la afición por Bellingham.

La Copa Mundial 2026 no solo ha dejado goles, grandes actuaciones y momentos de tensión dentro de la cancha. También ha convertido a las aficiones en protagonistas, especialmente a la de Inglaterra, que encontró una nueva canción para acompañar a su selección durante el torneo: "Hey Jude", uno de los grandes clásicos de The Beatles.

La elección no fue casual. El título de la canción coincide con el nombre de Jude Bellingham, una de las principales figuras del combinado inglés. El mediocampista, de 23 años, se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de su generación y también ha ganado el apodo de "Bellingol" por su capacidad para aparecer en el marcador en momentos importantes.

Durante años, "Wonderwall", de Oasis, fue una de las canciones más asociadas con la afición inglesa. Sin embargo, el Mundial 2026 impulsó el regreso de "Hey Jude" a las tribunas y celebraciones de los seguidores británicos, en una combinación perfecta entre uno de los nombres más importantes del fútbol inglés y una de las bandas más legendarias del Reino Unido.

Un himno universal de consuelo, esperanza y ánimo

La canción fue compuesta por Paul McCartney en 1968. Originalmente se llamó "Hey Jules" y fue escrita como un mensaje de apoyo para Julian Lennon, hijo de John Lennon, durante el proceso de separación de sus padres. Con el tiempo, la canción se transformó en un himno universal de consuelo, esperanza y ánimo.

Ahora, casi seis décadas después de su lanzamiento, "Hey Jude" adquirió un nuevo significado en el fútbol inglés. Cada vez que los aficionados entonan sus famosas estrofas, el nombre de Bellingham aparece inevitablemente en el ambiente.

Así, una canción histórica de The Beatles encontró una nueva generación de seguidores y se convirtió en la banda sonora de una de las grandes figuras de Inglaterra en el Mundial 2026.

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