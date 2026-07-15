Harry Kane lanza un mensaje tras la eliminación de Inglaterra

Harry Kane carga contra Tuchel tras la eliminación de Inglaterra.

Harry Kane fue uno de los primeros jugadores de Inglaterra en hablar después de la derrota ante Argentina, que dejó a la selección inglesa fuera de la final de la Copa Mundial 2026. El capitán británico no ocultó su tristeza, pero también analizó con dureza la manera en que su equipo perdió una ventaja que parecía encaminarlo hacia el partido decisivo.

Estoy destrozado. Destrozado por los chicos, por todo el cuerpo técnico y por los aficionados", declaró Kane ante los micrófonos de la BBC.

Inglaterra se adelantó en el marcador, pero Argentina reaccionó y terminó remontando el partido. Para el delantero, el principal problema apareció después del gol inglés, cuando el equipo comenzó a replegarse y perdió el control del encuentro.

Jugamos un buen partido durante la mayor parte del mismo. Una vez que nos pusimos 1-0 arriba, simplemente nos aferramos al resultado. A este nivel, no es suficiente", afirmó.

Kane carga contra Tuchel

Las palabras de Kane fueron interpretadas como un claro mensaje sobre la estrategia utilizada por Tuchel durante el partido, especialmente después de que Inglaterra tomara la ventaja. El capitán reconoció que el equipo dejó de presionar con la misma intensidad y permitió que Argentina tomara el control.

Nos costó presionar al rival", explicó. Según Kane, Inglaterra había conseguido incomodar a la Albiceleste durante buena parte del encuentro, pero después del gol comenzaron a llegar los ataques argentinos de manera constante. Fue una oleada tras otra y estábamos tratando de resistir. Al final, simplemente no fue suficiente", añadió.

A pesar de la eliminación, Kane destacó el rendimiento de Inglaterra durante el torneo y recordó que el equipo alcanzó nuevamente las semifinales.

Hemos tenido muchos buenos momentos y muchos buenos partidos. Otra semifinal. Estamos hablando de tocar la puerta", concluyó.

Sin embargo, esta vez Inglaterra volvió a quedarse a un paso de la final. Y las palabras de su capitán dejaron una conclusión clara: para ganar este tipo de partidos, no basta con defender una ventaja.

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