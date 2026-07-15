“Las Malvinas son argentinas”: el gesto de la Albiceleste que desató polémica tras vencer a Inglaterra

La clasificación de Argentina a la Final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Argentina volvió a escribir una página memorable en su historia al derrotar 2-1 a Inglaterra y avanzar a la gran Final del Mundial 2026. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, una imagen captada durante los festejos sobre el terreno de juego generó una intensa polémica en redes sociales y medios internacionales.

Mientras los futbolistas celebraban la clasificación con los aficionados presentes en el estadio, una pancarta con la frase "Las Malvinas son argentinas" apareció entre los jugadores, reavivando un tema históricamente sensible entre Argentina y el Reino Unido.

La bandera que no pasó desapercibida

Aunque la transmisión oficial no mostró el momento, varios videos grabados por aficionados desde las tribunas comenzaron a circular en redes sociales pocos minutos después del partido.

En las imágenes se observa al mediocampista Giovani Lo Celso desplegando una pancarta blanca con letras negras que decía "Las Malvinas son argentinas", mientras celebraba junto a sus compañeros.

En otras fotografías también se aprecia al defensor Lisandro Martínez sosteniendo la misma pancarta durante los festejos con el resto del plantel.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron miles de comentarios tanto de aficionados argentinos como de seguidores de otras partes del mundo.

Un mensaje que contrasta con el discurso previo

La aparición de la pancarta llamó especialmente la atención porque, durante los días previos al encuentro, tanto el entrenador Lionel Scaloni como varios futbolistas habían insistido en separar el futbol de cualquier cuestión política.

En conferencia de prensa, Scaloni había pedido que el duelo frente a Inglaterra fuera entendido únicamente como un partido de futbol y no como una extensión de conflictos históricos entre ambos países.

"Es un partido de futbol. No podemos mezclar las cosas. Hay que respetar lo que pasó y entender que hoy estamos hablando de deporte", expresó el seleccionador argentino antes del compromiso.

Sin embargo, la imagen de la bandera durante los festejos abrió nuevamente el debate sobre la presencia del tema Malvinas en el contexto deportivo.

La prohibición de la FIFA

Antes del inicio del Mundial 2026, la FIFA publicó el Código de Conducta para los estadios, documento que establece la prohibición de ingresar materiales considerados de carácter político, discriminatorio u ofensivo.

Entre los elementos restringidos figuran pancartas, banderas, prendas de vestir y cualquier otro objeto que pueda interpretarse como una manifestación política durante los encuentros.

La normativa busca mantener la neutralidad política dentro de las sedes mundialistas y evitar mensajes que puedan generar tensiones entre países participantes.

Hasta el momento, la FIFA no ha informado si abrirá algún procedimiento relacionado con la aparición de la pancarta durante los festejos posteriores al encuentro.

Un antecedente durante el torneo

El tema de las Malvinas ya había generado controversia en esta Copa del Mundo.

Días antes del partido frente a Inglaterra, un aficionado argentino conocido como "Tato", habitual seguidor de la selección desde Sudáfrica 2010, denunció que las autoridades le impidieron ingresar a uno de los estadios con un bombo decorado con la silueta de las Islas Malvinas y la inscripción "Malvinas Argentinas".

Inicialmente, el instrumento había sido autorizado para el debut de Argentina, pero posteriormente fue retenido por cuestiones relacionadas con la normativa de la FIFA.

El caso generó numerosas reacciones en redes sociales y reabrió la discusión sobre los límites entre la expresión de identidad nacional y las reglas establecidas por el organismo rector del futbol mundial.

Una rivalidad marcada por la historia

Cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra despierta una enorme atención debido a la historia deportiva y política que une a ambos países.

En el ámbito futbolístico, uno de los partidos más recordados fue el disputado en el Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó los históricos goles conocidos como "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

Ese encuentro se produjo cuatro años después de la Guerra de las Malvinas de 1982, conflicto que continúa siendo un tema de enorme sensibilidad tanto para Argentina como para el Reino Unido.

Desde entonces, cada cruce entre ambas selecciones suele estar acompañado por referencias históricas que trascienden lo deportivo.

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