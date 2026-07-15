¿Nueva película? Michele Morrone sorprende al posar junto a Erling Haaland

¿Una nueva amistad o un futuro proyecto? Erling Haaland y Michele Morrone sorprendieron al aparecer juntos durante un exclusivo evento en Italia.

Erling Haaland volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez lejos de los estadios. El delantero noruego fue uno de los invitados de lujo al exclusivo desfile Alta Sartoria de Dolce & Gabbana, celebrado en Taormina, Sicilia, donde protagonizó uno de los momentos más comentados del evento al aparecer junto al actor italiano Michele Morrone.

Las imágenes de ambos conversando, abrazándose y posando para las cámaras rápidamente se viralizaron, llevando a muchos usuarios a preguntarse si el encuentro podría ser el inicio de una colaboración en el mundo del entretenimiento o simplemente una coincidencia entre dos celebridades invitadas por la prestigiosa casa de moda.

Michele Morrone y Erling Haaland - Captura de pantalla

Un encuentro que sorprendió a las redes

El evento reunió a figuras del cine, la música, la moda y el deporte, pero pocos imaginaron que Haaland y Morrone terminarían acaparando los reflectores.

En fotografías y videos difundidos por asistentes y por los propios invitados, ambos aparecen sonrientes compartiendo durante la celebración posterior al desfile, demostrando una química que llamó la atención de miles de seguidores.

Las publicaciones no tardaron en inundar Instagram, X y TikTok, donde comenzaron las bromas y teorías sobre un posible proyecto entre ambos.

Algunos usuarios incluso comentaron que la dupla tendría el perfil perfecto para protagonizar una película de acción o una campaña internacional de moda.

¿Habrá una película juntos?

Aunque las imágenes despertaron rumores sobre una posible colaboración cinematográfica, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial que vincule profesionalmente a Michele Morrone y Erling Haaland.

La presencia de ambos respondió a una invitación de Dolce & Gabbana para asistir a una de las pasarelas más exclusivas del año, donde coincidieron con numerosas celebridades internacionales.

Por ahora, todo apunta a que se trató de un encuentro casual durante el evento y no al adelanto de un nuevo proyecto.

Haaland cambia el uniforme por la alta costura

Tras finalizar su participación con Noruega en el Mundial 2026, Haaland aprovechó unos días de descanso para asistir al desfile en Sicilia.

El delantero del Manchester City llegó acompañado por su pareja, Isabel Haugseng Johansen, y volvió a captar la atención de fotógrafos y aficionados, esta vez por su elegante vestimenta y su presencia en uno de los eventos de moda más importantes del verano europeo.

Erling Haaland - Captura de pantalla

No es la primera ocasión en la que el atacante noruego aparece vinculado al mundo del lujo y las grandes marcas, ya que en los últimos años ha colaborado con diversas firmas internacionales gracias a su creciente impacto mediático.

Michele Morrone, una estrella que trasciende Netflix

Por su parte, Michele Morrone continúa consolidándose como una de las figuras italianas más populares del entretenimiento internacional.

El actor alcanzó fama mundial gracias a la saga 365 días de Netflix, producción que lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la plataforma.

Además de su carrera como actor, Morrone también ha desarrollado proyectos como cantante, modelo y diseñador, participando regularmente en campañas de importantes firmas de moda.

Su presencia en los eventos de Dolce & Gabbana se ha vuelto habitual durante los últimos años.

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