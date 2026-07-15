Post Malone se suma a Tom Cruise para la clausura del Mundial 2026

La gran Final del Mundial 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del torneo, también contará con un espectáculo de talla mundial.

La FIFA sigue elevando la expectativa para la gran Final del Mundial 2026. A pocos días del partido que definirá al nuevo campeón del mundo, el organismo confirmó que el cantante estadounidense Post Malone será una de las principales figuras de la ceremonia de clausura que se celebrará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva York/Nueva Jersey.

El intérprete de éxitos como Circles, Sunflower y Rockstar compartirá escenario con reconocidas personalidades del entretenimiento internacional, entre ellas el actor Tom Cruise, en un espectáculo que promete convertirse en uno de los momentos más memorables de la historia de las Copas del Mundo.

Un cierre con estrellas internacionales

La presencia de Post Malone fue anunciada oficialmente por la FIFA, que destacó al artista como una de las incorporaciones más importantes al programa de la ceremonia.

El cantante, originario del estado de Nueva York y ganador de múltiples premios internacionales, encabezará parte del espectáculo previo al inicio de la Final, en una presentación que buscará representar el carácter global del torneo.

Junto a él también participarán el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger y el popular streamer IShowSpeed, quien se ha convertido en una de las personalidades más comentadas durante el Mundial 2026.

Post Malone - Foto EFE

Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos

Otra de las actuaciones más esperadas estará a cargo de Jennifer Hudson, una de las artistas más reconocidas de la música y el cine estadounidense.

La ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony —distinción conocida como EGOT— será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional de Estados Unidos antes del inicio del encuentro.

Su participación forma parte del homenaje preparado por la organización para el país anfitrión de la Final.

Un espectáculo antes del partido

La ceremonia de clausura comenzará aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido por el título.

Aunque la FIFA no ha revelado todos los detalles de la producción, adelantó que el evento estará inspirado en la diversidad cultural, la pasión y la unión que caracterizaron al Mundial 2026.

El espectáculo será producido por Balich Wonder Studio, empresa italiana responsable de importantes ceremonias internacionales, incluida la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 y otros eventos de talla mundial.

Un histórico show de medio tiempo

La Final del Mundial 2026 también marcará un antes y un después en la historia del torneo.

Por primera vez, la FIFA realizará un espectáculo musical durante el descanso del partido, inspirado en el tradicional show del Super Bowl de la NFL.

Para este histórico momento fueron confirmadas figuras internacionales como Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Coldplay, el director venezolano Gustavo Dudamel y el coro PS22.

Debido a este espectáculo, el descanso del partido será más largo que los tradicionales 15 minutos establecidos en el reglamento.

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