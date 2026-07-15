El “regaño” de Lionel Scaloni a la Albiceleste que conquistó las redes

Lionel Scaloni protagonizó un momento tan espontáneo como divertido al llamar la atención de sus futbolistas mientras atendían a la prensa. El video rápidamente se volvió viral y mostró el ambiente que se vive dentro de la Albiceleste.

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó una escena que poco tuvo que ver con el resultado en la cancha, pero que terminó conquistando las redes sociales. Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, protagonizó un simpático "regaño" a sus jugadores luego del triunfo sobre Suiza, en un momento que reflejó la cercanía y el buen ambiente que existe dentro del plantel.

Las imágenes, captadas cuando el equipo abandonaba el estadio rumbo al hotel de concentración, rápidamente comenzaron a circular en diferentes plataformas y provocaron miles de comentarios entre los aficionados.

"Chicos, vamos a descansar"

Después de una larga jornada de entrevistas tras el partido de cuartos de final, varios futbolistas argentinos continuaban atendiendo a los medios de comunicación en la zona mixta.

Mientras el autobús del equipo esperaba para partir, Lionel Scaloni descendió unos instantes y, con una mezcla de cansancio y humor, lanzó un mensaje dirigido a sus jugadores.

"Chicos, vamos a descansar, viejo", exclamó el entrenador mientras señalaba su reloj. El comentario provocó inmediatamente las risas de quienes se encontraban cerca.

Uno de los primeros en reaccionar fue Leandro Paredes, quien entre sonrisas comenzó a despedirse de los periodistas para dirigirse al autobús.

Pocos segundos después apareció Lionel Messi, quien aceleró el paso tras concluir sus compromisos con la prensa para unirse al resto del plantel.

Un ambiente relajado pese a la presión

La escena fue interpretada por muchos aficionados como una muestra del ambiente que caracteriza al grupo dirigido por Scaloni.

A pesar de tratarse de una Copa del Mundo y de encontrarse en una fase decisiva del torneo, el cuerpo técnico mantiene una relación cercana con los futbolistas, basada en la confianza y el respeto.

No es la primera vez que el entrenador argentino protagoniza momentos espontáneos con sus jugadores. Durante los últimos años se ha ganado el reconocimiento por su liderazgo tranquilo, su capacidad para manejar el grupo y la cercanía que mantiene con figuras como Messi, De Paul, Paredes, Julián Álvarez y Emiliano "Dibu" Martínez.

Scaloni, el arquitecto del éxito argentino

Desde que asumió el cargo en 2018, Lionel Scaloni transformó a la selección argentina y la llevó nuevamente a la élite del futbol mundial.

Bajo su dirección, la Albiceleste conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022, poniendo fin a una larga sequía de títulos internacionales.

Posteriormente volvió a levantar la Copa América 2024, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos en la historia del futbol argentino.

Ahora busca sumar un nuevo trofeo con una generación que continúa siendo protagonista en la escena internacional.

Argentina sigue soñando con otra Final

El "regaño" de Scaloni ocurrió apenas unos minutos después de que Argentina derrotara 3-1 a Suiza en los cuartos de final, resultado que le permitió instalarse entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026.

La Albiceleste mostró nuevamente solidez colectiva y confirmó que continúa siendo una de las principales candidatas al título.

Ahora el siguiente reto será Inglaterra, selección con la que mantiene una de las rivalidades más intensas en la historia de las Copas del Mundo.

El encuentro definirá cuál de los dos equipos acompañará a España en la gran Final del torneo.

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