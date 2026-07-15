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15 julio / 13:00

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England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
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EN VIVO: Minuto a minuto del Inglaterra vs. Argentina

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Inglaterra vs. Argentina
EN VIVO: Minuto a minuto del Inglaterra vs. Argentina / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Un dicho del deporte asegura que "no hay ganancia sin dolor", una verdad que acompaña las campañas de Inglaterra y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para ambos equipos, alcanzar las semifinales fue un ejercicio de supervivencia física y, sobre todo, mental.

En la Copa Mundial más grande de todos los tiempos, se equivocaron quienes pensaron que las potencias avanzarían sin dificultades ante los equipos considerados "inferiores".

Inglaterra tuvo que sufrir para superar a la RD del Congo en los dieciseisavos de final, a México en octavos y a Noruega en cuartos de final.

Argentina, por su parte, convirtió sus duelos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza en auténticas pruebas de resistencia cardíaca para sus aficionados, con prórrogas y escenarios de máxima presión de por medio.

Worldcup | World Cup - Semi-finalsWorldcup | World Cup - Semi-finals
England
Sistema: No disponible
Estado:
0 - 0
15/07/2026 - 13:00
Argentina
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - Semi-finals - Worldcup
Fase
Semifinales - Jornada Semi-finals
Árbitro
Ismail Elfath, USA
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

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  • 23/06
    England
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    England
    England 4 - 2 Croatia
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  • 10/06
    Argentina
    Argentina 3 - 0 Iceland
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

England
Argentina
0
Sin datos
0

Alineaciones

England
  • Sin alineación disponible.
Argentina
  • Sin alineación disponible.
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