EN VIVO: Minuto a minuto del Inglaterra vs. Argentina

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Un dicho del deporte asegura que "no hay ganancia sin dolor", una verdad que acompaña las campañas de Inglaterra y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para ambos equipos, alcanzar las semifinales fue un ejercicio de supervivencia física y, sobre todo, mental.

En la Copa Mundial más grande de todos los tiempos, se equivocaron quienes pensaron que las potencias avanzarían sin dificultades ante los equipos considerados "inferiores".

Inglaterra tuvo que sufrir para superar a la RD del Congo en los dieciseisavos de final, a México en octavos y a Noruega en cuartos de final.

Argentina, por su parte, convirtió sus duelos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza en auténticas pruebas de resistencia cardíaca para sus aficionados, con prórrogas y escenarios de máxima presión de por medio.

Worldcup | World Cup - Semi-finals Worldcup | World Cup - Semi-finals England Sistema: No disponible Estado: 0 - 0 Argentina Sistema: No disponible Competición World Cup - Semi-finals - Worldcup Fase Semifinales - Jornada Semi-finals Árbitro Ismail Elfath, USA Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de England 06/07 Mexico 2 - 3 England

World Cup | Finalizado

01/07 England 2 - 1 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

27/06 Panama 0 - 2 England

World Cup | Finalizado

23/06 England 0 - 0 Ghana

World Cup | Finalizado

17/06 England 4 - 2 Croatia

World Cup | Finalizado Últimos de Argentina 07/07 Argentina 3 - 2 Egypt

World Cup | Finalizado

28/06 Jordan 1 - 3 Argentina

World Cup | Finalizado

22/06 Argentina 2 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

17/06 Argentina 3 - 0 Algeria

World Cup | Finalizado

10/06 Argentina 3 - 0 Iceland

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales England Argentina 0 Sin datos 0 Alineaciones England England Sin alineación disponible. Argentina Argentina Sin alineación disponible.

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