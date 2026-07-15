EN VIVO: Minuto a minuto del Inglaterra vs. Argentina

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Un dicho del deporte asegura que "no hay ganancia sin dolor", una verdad que acompaña las campañas de Inglaterra y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para ambos equipos, alcanzar las semifinales fue un ejercicio de supervivencia física y, sobre todo, mental.
En la Copa Mundial más grande de todos los tiempos, se equivocaron quienes pensaron que las potencias avanzarían sin dificultades ante los equipos considerados "inferiores".
Inglaterra tuvo que sufrir para superar a la RD del Congo en los dieciseisavos de final, a México en octavos y a Noruega en cuartos de final.
Argentina, por su parte, convirtió sus duelos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza en auténticas pruebas de resistencia cardíaca para sus aficionados, con prórrogas y escenarios de máxima presión de por medio.
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de England
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06/07Mexico 2 - 3 England
World Cup | Finalizado
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01/07England 2 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
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27/06Panama 0 - 2 England
World Cup | Finalizado
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23/06England 0 - 0 Ghana
World Cup | Finalizado
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17/06England 4 - 2 Croatia
World Cup | Finalizado
Últimos de Argentina
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07/07Argentina 3 - 2 Egypt
World Cup | Finalizado
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28/06Jordan 1 - 3 Argentina
World Cup | Finalizado
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22/06Argentina 2 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
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17/06Argentina 3 - 0 Algeria
World Cup | Finalizado
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10/06Argentina 3 - 0 Iceland
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
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