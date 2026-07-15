¿Qué selección fue la más perjudicada por el VAR en el Mundial 2026?

Un estudio reveló cuáles fueron las selecciones más perjudicadas y beneficiadas por el VAR en el Mundial 2026.

Un análisis realizado por la Universidad Northeastern sobre 97 partidos de la Copa Mundial 2026 reavivó el debate sobre el impacto del VAR en la competencia. El estudio, elaborado por el grupo de investigación NetSI Sport, coloca a Croacia como la selección más perjudicada por las intervenciones tecnológicas.

De acuerdo con la investigación, el equipo balcánico registró 6,5 intervenciones desfavorables por cada 100 infracciones, una cifra superior a la de Irán y Qatar, que también aparecen entre las selecciones más afectadas por decisiones corregidas en su contra.

El análisis utilizó una muestra de casi un centenar de encuentros y examinó cómo las revisiones de video modificaron decisiones arbitrales tomadas inicialmente sobre el terreno de juego. En el extremo opuesto aparece México, con un índice de 7,1 decisiones favorables por cada 100 faltas registradas. Argentina ocupa el segundo lugar, con 6,7.

El estudio analizó 35 situaciones específicas

El grupo NetSI Sport, sin embargo, advierte que estos datos no prueban por sí solos la existencia de favoritismo arbitral. Una mayor cantidad de intervenciones desfavorables puede reflejar que los árbitros de campo pasaron por alto determinadas infracciones que posteriormente fueron corregidas mediante la tecnología.

El estudio analizó 35 situaciones específicas en las que los jueces recurrieron al video para revisar acciones del juego. La publicación de los resultados vuelve a poner bajo la lupa la aplicación del VAR y sus posibles diferencias entre selecciones.

En Croacia, los datos alimentaron el malestar tras la eliminación ante Portugal en los octavos de final, disputados en Toronto. En redes sociales y foros, algunos aficionados cuestionaron si las grandes potencias reciben un trato arbitral más favorable.

Los investigadores, por su parte, sostienen que su trabajo no busca demostrar conspiraciones, sino mostrar qué selecciones terminaron beneficiadas o perjudicadas con las decisiones tomadas tras las revisiones de video.

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