 Millonario premio que recibirá Argentina en el Mundial
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Argentina se juega la Copa del Mundo y un premio económico sin precedentes

por Oliver Paniagua
Argentina es semifinalista de l Mundial 2026
Argentina es semifinalista de l Mundial 2026 / FOTO: EFE

Este es el millonario premio que recibirá Argentina si gana el Mundial 2026.

Argentina tiene una motivación económica adicional para la final del Mundial 2026. Si derrota a España y vuelve a conquistar la Copa del Mundo, la selección campeona recibirá US $50 millones, el premio más alto entregado en la historia del torneo.

La cifra forma parte del nuevo esquema económico aprobado por la FIFA para esta edición de la competencia. En total, el organismo repartirá US $727 millones relacionados con el Mundial, de los cuales US $655 millones serán destinados directamente a las selecciones participantes como premios en efectivo.

Argentina y España ya tienen garantizados US $33 millones por haber alcanzado la final. La diferencia estará en el último partido: el vencedor sumará la recompensa correspondiente al campeón y elevará sus ingresos hasta los US $50 millones.

En el caso de la Albiceleste, el dinero será recibido por la Asociación del Futbol Argentino, que posteriormente determinará su distribución. También existe una compensación para los clubes que aportaron futbolistas a la competencia, aunque el beneficio principal quedará en manos de la estructura del futbol argentino.

Expansión económica que ha tenido el Mundial

El aumento de los premios refleja la expansión económica que ha tenido el Mundial. La bolsa destinada a las selecciones creció un 50 por ciento respecto al torneo anterior, en una edición que, por primera vez, reúne a 48 equipos.

El dinero también se repartirá entre los equipos que alcanzaron las distintas fases. El tercer puesto recibirá US $29 millones y el cuarto, US $27 millones. Las selecciones que llegaron a cuartos de final obtendrán US $19 millones, mientras que las eliminadas en octavos recibirán 15 millones.

Para Argentina, sin embargo, todos esos números quedan en segundo plano frente al trofeo. Si vence a España, la Albiceleste no solo conseguirá el bicampeonato: también se convertirá en la primera selección en recibir el premio económico más grande de la historia de los Mundiales.

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