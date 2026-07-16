La emotiva reacción de Anya Taylor-Joy tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Argentina celebró su clasificación a la Final del Mundial 2026 y una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Anya Taylor-Joy.

La clasificación de Argentina a la Final del Mundial 2026 provocó una ola de celebraciones entre millones de aficionados alrededor del mundo. Entre las reacciones destacó la de la actriz Anya Taylor-Joy, quien volvió a expresar públicamente el cariño que siente por el país sudamericano con una sencilla, pero significativa publicación en sus redes sociales.

La protagonista de Gambito de dama compartió una historia en Instagram en la que mostró únicamente la bandera argentina acompañada de varios signos de exclamación, un gesto que rápidamente fue interpretado como una celebración por el triunfo de la Albiceleste sobre Inglaterra.

La publicación se viralizó en cuestión de minutos y fue ampliamente compartida por seguidores argentinos, quienes agradecieron el constante apoyo de la actriz hacia la selección nacional.

Una muestra más de su amor por Argentina

Aunque nació en Miami, Estados Unidos, Anya Taylor-Joy pasó gran parte de su infancia en Buenos Aires antes de mudarse junto a su familia a Londres.

La actriz ha contado en diversas entrevistas que el cambio de país fue muy difícil cuando era niña y que siempre mantuvo un fuerte vínculo con Argentina, donde conserva familiares, amistades y numerosos recuerdos de su niñez.

Anya Taylor-Joy - Captura de pantalla

Incluso ha revelado que el español fue su primer idioma y que durante mucho tiempo se negó a hablar inglés porque quería regresar a vivir a Buenos Aires.

Ese cariño ha quedado reflejado en numerosas ocasiones, ya que suele visitar Argentina cuando su agenda se lo permite y frecuentemente habla con orgullo de sus raíces argentinas.

"En el fondo de mi corazón, es Argentina"

Días antes de la semifinal del Mundial 2026, Anya Taylor-Joy ya había anticipado cuál sería su postura en el esperado duelo entre Argentina e Inglaterra.

Durante una entrevista, la actriz fue consultada sobre cuál de las dos selecciones apoyaría, considerando que tiene fuertes vínculos tanto con Argentina como con el Reino Unido.

Su respuesta fue sincera. "Hay mucha tensión en casa en este momento. Por suerte mi abuelo trabajó en las relaciones anglo-argentinas, así que creo que, en lo más profundo de mi corazón, es Argentina. Pero si vamos a perder, me alegra que sea con Gran Bretaña".

Las declaraciones fueron ampliamente difundidas en redes sociales y recibieron miles de comentarios positivos por parte de los aficionados argentinos.

Ya había apoyado a la Albiceleste

No es la primera vez que Anya Taylor-Joy demuestra públicamente su respaldo a la selección argentina.

Durante el Mundial 2026 fue vista asistiendo al partido entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde apareció vistiendo la camiseta de la Albiceleste desde uno de los palcos.

Anya Taylor Joy - Captura de pantalla

Las imágenes dieron la vuelta al mundo y confirmaron que, incluso viviendo gran parte del año en Estados Unidos y el Reino Unido, la actriz continúa identificándose con los colores argentinos.

Una estrella de Hollywood con corazón argentino

Anya Taylor-Joy se ha convertido en una de las actrices más importantes de su generación gracias a producciones como Gambito de dama, Furiosa: A Mad Max Saga, The Menu, The Northman y Peaky Blinders.

A pesar de su éxito internacional, nunca ha ocultado el cariño que siente por Argentina.

En varias entrevistas ha recordado con emoción su infancia en Buenos Aires, su pasión por la cultura argentina y el afecto que mantiene hacia el país.

Incluso ha confesado que todavía conserva el acento argentino cuando habla español y que disfruta regresar cada vez que tiene oportunidad.

Argentina sigue ilusionando al mundo

La publicación de Anya Taylor-Joy se sumó a las numerosas felicitaciones que recibió la selección dirigida por Lionel Scaloni tras vencer a Inglaterra y asegurar su lugar en la gran Final del Mundial 2026.

Mientras la Albiceleste continúa soñando con defender el título conseguido en Catar 2022, el apoyo de figuras internacionales demuestra el impacto que ha generado este equipo más allá de las fronteras argentinas.

Con una simple imagen de la bandera celeste y blanca, Anya Taylor-Joy volvió a dejar claro que, aunque su carrera la ha llevado por distintos países del mundo, una parte importante de su corazón sigue estando en Argentina.

Etiquetas