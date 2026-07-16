Jude Bellingham habla sobre el cruce con Lionel Messi en las semifinales del Mundial 2026

El intenso intercambio entre Lionel Messi y Jude Bellingham durante la semifinal del Mundial 2026 dio la vuelta al mundo.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra del Mundial 2026 no solo dejó emociones por la remontada de la Albiceleste y su clasificación a una nueva final. También estuvo marcada por un momento que rápidamente se volvió viral: el intercambio de palabras entre Lionel Messi y Jude Bellingham durante el primer tiempo del encuentro.

Las imágenes recorrieron las redes sociales y despertaron todo tipo de especulaciones sobre una posible discusión entre dos de las máximas figuras del futbol mundial. Sin embargo, horas después del partido, el mediocampista inglés decidió aclarar lo sucedido.

El momento que captó las cámaras

El episodio ocurrió en la primera mitad del compromiso disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Tras una jugada dividida y una falta sancionada por el árbitro estadounidense Ismail Elfath, Messi y Bellingham comenzaron a intercambiar palabras mientras esperaban la reanudación del juego.

Messi vs Bellingham, el duelo generacional en semifinal del Mundial 2026 -

Las cámaras captaron al capitán argentino respondiendo con una sonrisa irónica y un gesto con la cabeza, mientras el futbolista del Real Madrid continuaba hablando antes de alejarse.

El video rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios entre aficionados de ambos países, quienes intentaban descifrar qué se habían dicho los dos jugadores.

"No fue nada del otro mundo"

Después de la derrota inglesa por 2-1, Jude Bellingham fue consultado por un medio internacional sobre el incidente.

Lejos de alimentar la polémica, el mediocampista aseguró que todo se trató de una conversación propia de un partido de alta intensidad.

"En realidad estábamos hablando de una falta, pero no fue nada grave en absoluto", explicó.

El futbolista reconoció que entendía el interés generado por las imágenes, aunque consideró que el episodio había sido exagerado.

"Estoy seguro de que cada quien hará lo suyo y le dará mucha importancia, pero no, en realidad no fue nada del otro mundo."

¿Qué se dijeron?

Bellingham también reveló el contenido de la conversación con el capitán argentino.

Según explicó, la discusión surgió por una acción anterior en la que ambos tenían opiniones distintas sobre una infracción.

"Pensé que había sido falta antes y él dijo: '¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?' Y yo solo le dije: 'Eres lo suficientemente fuerte como para aguantarlas'", comentó.

El inglés insistió en que nunca existió un problema personal con Messi. "No hubo ninguna disputa o problema entre nosotros", afirmó.

Un elogio para Lionel Messi

Más allá del intercambio durante el partido, Jude Bellingham aprovechó para expresar la admiración que siente por el campeón del mundo.

El mediocampista aseguró que enfrentarse al argentino representa una experiencia única para cualquier futbolista.

"Es un privilegio jugar contra él. Obviamente estoy en el equipo perdedor, duele mucho, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores", declaró.

Las palabras del inglés fueron bien recibidas por numerosos aficionados, quienes destacaron el respeto mostrado hacia el capitán argentino pese a la eliminación.

Una semifinal llena de tensión

El encuentro entre Argentina e Inglaterra estuvo cargado de intensidad desde el inicio.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Anthony Gordon en la segunda mitad, pero la reacción argentina llegó en los minutos finales.

Enzo Fernández igualó el marcador y, poco después, Lautaro Martínez anotó el gol que selló la remontada y la clasificación de la Albiceleste a la gran Final del Mundial 2026.

Además del cruce entre Messi y Bellingham, el partido dejó otros momentos de tensión, incluido un altercado al finalizar el encuentro entre el propio mediocampista inglés y Valentín Barco.

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