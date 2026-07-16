La maldición que Argentina busca romper en la final del Mundial 2026

El equipo de Scaloni tiene ahora la oportunidad de demostrar que, en una final del Mundial, la historia también puede cambiar.

Argentina está a 90 minutos de defender su corona mundial y, al mismo tiempo, de cambiar una tendencia que ha acompañado al futbol internacional durante años.

La selección de Lionel Scaloni será la primera número uno del ranking FIFA que puede conquistar una Copa del Mundo desde que existe esta clasificación. Hasta ahora, ninguna selección que comenzó el torneo en la cima del listado consiguió terminar como campeona.

La Albiceleste llegó a Estados Unidos, México y Canadá 2026 con ese antecedente en contra. Sin embargo, después de superar cada ronda y remontar ante Inglaterra en las semifinales, el equipo argentino tiene la posibilidad de convertir una estadística negativa en un nuevo capítulo de su historia.

El triunfo ante los ingleses por 2-1, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, colocó nuevamente a Argentina en el partido decisivo. El próximo domingo 19 de julio, el equipo tendrá en juego algo más que un segundo título consecutivo.

Las tres llamadas "maldiciones"

La curiosa estadística es ahora la última de las tres llamadas "maldiciones" que rodearon el Mundial. Las otras dos ya quedaron descartadas. Ousmane Dembélé, ganador del último Balón de Oro, no podrá conquistar el torneo después de la eliminación de Francia ante España. Inglaterra, por su parte, quedó fuera de la competición y Thomas Tuchel perdió la oportunidad de convertirse en el primer entrenador extranjero en ganar el Mundial al frente de una selección.

Argentina, en cambio, sigue en carrera.

Las estadísticas no definen una final, pero sí alimentan el contexto de un partido histórico. Si la Albiceleste consigue derrotar a su último rival y levanta nuevamente el trofeo, no solo logrará el bicampeonato: también acabará con una tendencia que ningún líder del ranking FIFA había conseguido romper.

El equipo de Scaloni tiene ahora la oportunidad de demostrar que, en una final del Mundial, la historia también puede cambiar.

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