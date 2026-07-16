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¿Por qué Lamine Yamal usa el número 19 con España?

por Oliver Paniagua
Lamine Yamal tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué es considerado una de las grandes figuras de su generación., EFE.
Lamine Yamal tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué es considerado una de las grandes figuras de su generación. / FOTO: EFE.

Esta es la razón por la que Lamine Yamal usa el número 19 con España.

Lamine Yamal utiliza el número 19 con la selección española durante el Mundial 2026, un dorsal distinto al 10 que luce con el Barcelona. La diferencia ha llamado la atención entre los aficionados, especialmente por el protagonismo que ha adquirido el joven extremo en el futbol mundial.

La explicación está en las reglas internas de la selección española para la elección de los dorsales. En La Roja, los futbolistas con mayor cantidad de partidos internacionales tienen prioridad para escoger sus números.

Por esa razón, el dorsal 10 pertenece a Dani Olmo. El mediocampista suma 50 apariciones con España y ya utilizaba ese número antes de la llegada de Yamal al combinado nacional.

El atacante del Barcelona, que debutó con la selección en 2023, acumula 25 partidos internacionales. Su menor antigüedad con La Roja explica que utilice el número 19, mientras que Olmo mantiene el 10.

Rendimiento de Yamal en el Mundial 

La situación no representa ningún conflicto entre ambos futbolistas. Son compañeros tanto en el Barcelona como en la selección española, y Yamal conoce y respeta el sistema establecido para la elección de los dorsales.

El número 19 ha acompañado al joven extremo durante un Mundial en el que su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas. Yamal llegó al torneo como una de las grandes figuras de España, pero hasta ahora solo ha marcado un gol, ante Arabia Saudita.

España ya está en la final del Mundial 2026 y Lamine Yamal tendrá una nueva oportunidad para demostrar por qué es considerado una de las grandes figuras de su generación. El número 19 que luce con La Roja, aunque distinto al que utiliza en el Barcelona, ya forma parte de su historia con la selección.

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