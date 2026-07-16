El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de Argentina a la Final

Tras la remontada de Argentina sobre Inglaterra y el pase a la Final del Mundial 2026, el “Fideo” compartió un emotivo mensaje que conmovió a miles de aficionados y a sus excompañeros.

La clasificación de Argentina a la Final del Mundial 2026 desató una ola de emociones entre millones de aficionados alrededor del mundo. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Ángel Di María, quien, pese a haberse retirado de la selección nacional después de conquistar la Copa América 2024, demostró que sigue viviendo cada partido con la misma pasión que cuando defendía la camiseta albiceleste.

El exfutbolista utilizó sus redes sociales para felicitar al plantel dirigido por Lionel Scaloni tras la dramática victoria por 2-1 sobre Inglaterra, resultado que le permitió a Argentina disputar una nueva Final mundialista.

"Vamos Argentina, un pasito más"

La primera reacción de Di María llegó apenas terminó el partido.

A través de una historia en Instagram, escribió un breve pero emotivo mensaje: "Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más".

Minutos después volvió a publicar otra historia en la que destacó la manera en que el equipo logró remontar el marcador. "Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias".

Angel Di Maria - Captura de pantalla

La emoción del rosarino continuó creciendo y, en una tercera publicación, resumió el sentimiento que compartían millones de argentinos. "Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino".

Angel Di Maria - Captura de pantalla

Las publicaciones rápidamente se viralizaron y fueron compartidas por miles de aficionados, quienes destacaron el permanente respaldo del exjugador hacia la selección.

Una carta que emocionó a los aficionados

Horas más tarde, Di María respondió una publicación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con un extenso mensaje dedicado al plantel.

"No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el futbol y por el pueblo argentino", escribió.

Angel Di Maria - Captura de pantalla

El campeón del mundo recordó que la actual generación ha devuelto la ilusión a millones de personas y ha construido uno de los ciclos más exitosos en la historia del futbol argentino.

"Llevamos unos cinco o seis años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes", expresó.

El legado de la generación de Scaloni

Di María también destacó la fortaleza mental de un grupo que supo cargar con el peso de vestir una camiseta históricamente exigente.

"Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años", escribió.

El exdelantero recordó que durante décadas la Albiceleste convivió con la presión de no conseguir títulos importantes, una situación que cambió por completo desde la llegada de Lionel Scaloni al banquillo.

Bajo su dirección, Argentina conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024, además de alcanzar ahora una nueva Final mundialista.

"Si ustedes disfrutan, nosotros somos felices"

En la parte final de su carta, Di María volvió a agradecer a sus excompañeros por el esfuerzo realizado durante el torneo.

"Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos."

Antes de despedirse dejó un mensaje que terminó emocionando a miles de seguidores. "Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices."

La frase fue ampliamente compartida en redes sociales y muchos aficionados la interpretaron como una muestra del profundo vínculo que Di María mantiene con el grupo, pese a haber cerrado su etapa como futbolista internacional.

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