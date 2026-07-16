Messi, tras otra remontada de Argentina: “Nadie nos ha regalado nada”

Messi también destacó el orgullo de poder darle otra alegría al pueblo argentino y aseguró que el equipo no le debe nada a nadie.

Lionel Messi volvió a hablar como capitán y líder de una selección argentina que continúa haciendo historia. Después de remontar ante Inglaterra y clasificarse para la final del Mundial 2026, el astro argentino dejó un mensaje contundente: el camino de la Albiceleste no ha sido producto de regalos ni ventajas.

Una vez más hemos vuelto a demostrar que nadie nos ha regalado nada", afirmó Messi en la zona mixta del estadio de Atlanta, tras la victoria por 2-1 ante Inglaterra.

El conjunto inglés se adelantó en el minuto 55 y parecía tener controlado el partido. Sin embargo, Argentina volvió a mostrar su capacidad de reacción en los momentos decisivos. Enzo Fernández igualó el marcador al minuto 85 y Lautaro Martínez completó la remontada en el 92+.

La victoria volvió a colocar a la selección argentina en una final mundialista, cuatro años después de haber conquistado el título. Para Messi, el resultado representa una nueva demostración de la mentalidad de un grupo que, según sus propias palabras, "da el máximo siempre".

Felices de haberlo hecho otra vez y de la manera que lo hicimos, cuando teníamos todo en contra. Con cabeza, con fútbol, con ganas. Este grupo demuestra una vez más lo que es capaz de hacer", declaró el capitán.

Messi quiere darle otra alegría al pueblo argentino

Messi también destacó el orgullo de poder darle otra alegría al pueblo argentino y aseguró que el equipo no le debe nada a nadie. "Este grupo no le debe nada a nadie", remarcó.

Con la clasificación a la final, Argentina vuelve a situarse entre las dos mejores selecciones del mundo. Messi, además, afronta una nueva oportunidad de levantar el trofeo y cerrar otra página histórica con la camiseta albiceleste.

Pase lo que pase, hay que valorar este proceso", concluyó el capitán argentino.

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