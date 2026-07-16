Scaloni vs. Beckham: el fuerte cruce que volvió a ser viral 23 años después

Mucho antes de convertirse en el entrenador más exitoso de la nueva era argentina, Lionel Scaloni protagonizó un encendido enfrentamiento con David Beckham.

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra no solo ha dejado episodios inolvidables en las Copas del Mundo. También ha tenido capítulos intensos en el futbol de clubes, como el fuerte enfrentamiento que Lionel Scaloni y David Beckham protagonizaron durante un partido de la Liga española en 2003.

El episodio ocurrió el 14 de diciembre de aquel año en el estadio Santiago Bernabéu, durante el encuentro entre el Real Madrid y el Deportivo La Coruña. Más de dos décadas después, las imágenes volvieron a circular en redes sociales en el contexto del duelo entre las selecciones de Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026.

En aquella época, Scaloni defendía al Deportivo, uno de los conjuntos más competitivos de España, mientras Beckham acababa de incorporarse al denominado Real Madrid de los "Galácticos", donde compartía vestuario con figuras como Zinedine Zidane, Ronaldo, Luís Figo, Raúl y Roberto Carlos.

El partido que encendió la rivalidad

El Real Madrid se impuso 2-1 en un partido disputado con gran intensidad. El conjunto local consiguió el gol decisivo durante el tramo final, cuando ambos clubes peleaban en los primeros puestos de la clasificación y cada punto podía resultar determinante en la lucha por el campeonato.

En los últimos minutos, Scaloni y Beckham disputaron con fuerza una pelota cerca de la banda. Tras perder el balón, el inglés reaccionó con una dura entrada desde atrás que derribó al argentino.

Mientras ambos permanecían en el suelo, Scaloni respondió lanzando una patada hacia su rival. Beckham se levantó de inmediato y se produjo un tenso cara a cara entre los dos futbolistas.

La discusión estuvo acompañada de empujones e insultos, por lo que varios compañeros tuvieron que intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Roberto Carlos e Iván Helguera estuvieron entre quienes intentaron separar a los jugadores.

El árbitro decidió mostrarles tarjeta amarilla a ambos por su participación en el altercado.

Scaloni rechazó el saludo de Beckham

La tensión no terminó con el silbatazo final. Después del encuentro, Beckham se acercó para ofrecerle la mano al argentino, pero Scaloni se negó a estrechársela.

Días después, el entonces futbolista del Deportivo explicó públicamente su reacción con una contundente frase: "Me ofreció la mano y no se la di por falso".

Según su relato, durante el enfrentamiento Beckham también habría realizado gestos provocadores y pronunciados insultos, por lo que interpretó que el saludo posterior no era sincero.

El inglés respondió con ironía ante la prensa de su país al señalar que ahora sabía que existía "otro argentino" al que no le agradaba, una referencia inevitable a su tormentosa historia con Diego Simeone.

El antecedente de Beckham con Argentina

Antes de su pelea con Scaloni, David Beckham ya mantenía una relación complicada con el futbol argentino.

En el Mundial de Francia 1998 fue expulsado en los octavos de final contra Argentina después de reaccionar con una patada ante una provocación de Diego Simeone. Inglaterra terminó eliminada en la tanda de penales y el mediocampista fue señalado durante meses como uno de los responsables de la derrota.

La prensa inglesa y numerosos aficionados lo criticaron con dureza, mientras que el jugador reconocería años más tarde el impacto emocional que aquella situación tuvo sobre él y su familia.

Cuatro años después, Beckham encontró una revancha deportiva al marcar de penal el gol con el que Inglaterra derrotó 1-0 a Argentina durante la fase de grupos del Mundial de Corea y Japón 2002.

Scaloni reconoció que se equivocó

Con el paso de los años, Lionel Scaloni recordó el incidente desde una perspectiva mucho más tranquila. El actual entrenador argentino definió la pelea como una "calentura de partido" y reconoció que la frustración por la derrota influyó en su comportamiento.

El técnico explicó que el Deportivo competía directamente con el Real Madrid por los primeros lugares y que recibir el gol de la derrota en los minutos finales lo dejó especialmente molesto.

También admitió que quería continuar con la discusión cuando el partido ya había terminado, mientras Beckham permanecía saludando y recibiendo el reconocimiento de los aficionados madridistas.

"Fue un choque típico de calentura", recordó tiempo después, aceptando que su reacción no había sido la correcta.

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