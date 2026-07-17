La carta de Enzo Fernández dirigida a Lionel Messi que vuelve a ser tendencia

Hace una década, un adolescente le suplicó a Lionel Messi que no abandonara la Selección de Argentina. Hoy, ese joven es Enzo Fernández y su emotiva carta volvió a hacerse viral.

En la antesala de la final del Mundial 2026, una publicación escrita hace diez años volvió a recorrer las redes sociales y a emocionar a millones de aficionados. Se trata de la carta que Enzo Fernández escribió cuando tenía apenas 15 años, después de que Lionel Messi anunciara su retiro de la Selección de Argentina tras perder la final de la Copa América Centenario frente a Chile.

Hoy, el destino cambió por completo aquella historia. Enzo ya no es un adolescente que admiraba a su ídolo desde casa, sino uno de los pilares del equipo dirigido por Lionel Scaloni y compañero de Messi en la búsqueda del bicampeonato mundial.

El día que Messi dijo adiós

El 26 de junio de 2016, Argentina perdió por penales la final de la Copa América Centenario ante Chile. Tras fallar uno de los cobros desde los once pasos, Lionel Messi sorprendió al mundo al anunciar que dejaba la Albiceleste.

"No es para mí la selección", declaró un abatido Messi, convencido de que su ciclo había terminado después de perder cuatro finales con Argentina.

Aquellas palabras impactaron a todo el país y provocaron miles de mensajes de apoyo para el capitán argentino. Uno de ellos fue escrito por un joven futbolista de las inferiores de River Plate llamado Enzo Fernández.

Una carta escrita desde el corazón

En su cuenta de Facebook, Enzo publicó una extensa reflexión en la que pidió a Messi que no renunciara a la Selección.

En uno de los fragmentos más recordados escribió: "Hacé lo que vos quieras, Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. Jugá para divertirte porque cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros".

El entonces adolescente también defendió al capitán argentino de las críticas y recordó que ningún aficionado podía imaginar la presión que soportaba vistiendo la camiseta albiceleste.

La publicación permaneció durante años en internet y volvió a viralizarse cuando ambos conquistaron juntos el Mundial de Catar 2022. Ahora, con Argentina instalada nuevamente en la final del Mundial 2026, el mensaje volvió a emocionar a los aficionados.

De admirador a compañero de equipo

El futbol regaló una de esas historias difíciles de imaginar. Apenas seis años después de escribir aquella carta, Enzo Fernández compartía vestuario con Lionel Messi en la Selección Argentina y levantaba junto a él la Copa del Mundo en Catar.

Desde entonces se convirtió en una pieza fundamental del esquema de Lionel Scaloni y uno de los futbolistas de mayor confianza del capitán argentino.

Enzo Fernández - Redes sociales

En el Mundial 2026 volvió a demostrar su importancia al marcar el gol del empate frente a Inglaterra en semifinales y participar activamente en la remontada que clasificó a la Albiceleste a una nueva final.

Messi respondió años después

Después de conquistar el Mundial de Catar, Lionel Messi fue consultado sobre aquella carta escrita por Enzo.

El capitán argentino confesó que la había leído y aseguró que le había resultado profundamente emotiva.

"La vi y me pareció impresionante. Estoy muy agradecido por todas las muestras de cariño que siempre recibí", expresó Messi al recordar el mensaje del hoy mediocampista del Chelsea.

Enzo también volvió a hablar recientemente sobre aquella publicación. Reconoció que, en ese momento, jamás imaginó que algún día compartiría equipo con Messi y que hoy escribiría una carta completamente distinta.

"Hoy escribiría mucho más emocionalmente porque compartí muchos momentos con él y aprendí muchísimo a su lado. No me alcanzarían los libros para escribir todo lo que aprendí con Leo", declaró durante el Mundial 2026.

El mediocampista también recordó que en 2016 actuó como cualquier aficionado argentino que no quería perder al mejor futbolista de su generación.

La historia entre Enzo Fernández y Lionel Messi se ha convertido en una de las más simbólicas del futbol argentino.

Lo que comenzó con una carta escrita por un adolescente desesperado porque su ídolo no abandonara la selección, hoy continúa con ambos liderando a Argentina en la final del Mundial 2026 frente a España.

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