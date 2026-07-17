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Google rinde homenaje a Cucurella como lo hizo con Haaland

por Oscar Coronado
Marc Cucurella, seleccionado de España
Marc Cucurella, seleccionado de España / FOTO: EFE

El meme volvió a tomar fuerza durante el Mundial, donde miles de usuarios lo han compartido para celebrar las actuaciones del español.

Google rindió este viernes un homenaje a Marc Cucurella con un garabato o 'doodle' que activa una divertida animación de su famoso meme del gato con peluca rizada ondeando una bandera de España cada vez que los usuarios introducen el nombre del lateral de la selección en la barra de navegación.

El simpático felino aparece en la pantalla sosteniendo y agitando el estandarte, un detalle con el que la compañía tecnológica se suma a las celebraciones de los aficionados y rinde tributo al éxito del futbolista.

Este guiño de forma automática para todos los usuarios que buscan información sobre el lateral izquierdo, sumándose al fenómeno viral que se ha desatado en las redes sociales sobre el gato que luce una peluca idéntica a la melena de Cucurella.

Foto embed
Marc Cucurella y su meme en Google - Google

Haaland también tuvo su momento

El meme volvió a tomar fuerza durante el Mundial, donde miles de usuarios lo han compartido para celebrar las actuaciones del actual jugador del Real Madrid, una de las más reconocibles del torneo.

Además de este guiño, Google también aprovechó durante el Mundial la popularidad que despertó el noruego Erling Haaland con la incorporación de unos vikingos cuando los usuarios buscaban su nombre en el buscador.

¿Por qué Erling Haaland pidió buscar su nombre en Google?

Erling Haaland no solo está brillando en el Mundial 2026: ahora también se apoderó de Google.

*Información EFE.

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